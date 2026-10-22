Lorenia Valles destaca avance de Vivienda para el Bienestar en Sonora

La coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, celebró el avance del programa federal Vivienda para el Bienestar, luego de la reunión de seguimiento que llevó a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum con gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes en Palacio Nacional.
El programa Vivienda para el Bienestar es dignidad para las familias porque reivindica el sentido social de la política de vivienda, al garantizar el acceso de la gente a un patrimonio mediante créditos baratos y pagos accesibles. A diferencia de lo que hicieron los gobiernos neoliberales, ahora se respeta el fondo de ahorro de las y los trabajadores y se están construyendo viviendas de buen tamaño, comentó.
En el Senado de la República reformamos la Constitución y varias leyes secundarias para establecer el derecho a una vivienda adecuada, que hoy reglamentan la política de vivienda en favor del bienestar social. La meta sexenal es la construcción de 1.8 millones de viviendas en el país, de las cuales 67 mil 200 se construirán en Sonora y, por lo tanto, cumplirán el sueño de muchas familias sonorenses de hacerse de un patrimonio, concluyó Valles Sampedro.