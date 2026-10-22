Lorenia Valles destaca avance de Vivienda para el Bienestar en Sonora

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La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación celebró el programa federal, que contempla la construcción de 67 mil 200 viviendas en Sonora para ampliar el acceso a un patrimonio familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 10:07 AM.
En Sonora y editada el 22/10/2026 10:10 AM.