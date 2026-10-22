Proponen en el Congreso de Sonora fortalecer las medidas de protección para mujeres

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Diputados turnaron a comisiones iniciativas para que el abuso sexual se persiga de oficio, incorporar perspectiva de género en la atención a la salud mental y fortalecer el seguimiento de las órdenes de protección para víctimas de violencia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 04:39 PM.
En Sonora y editada el 22/10/2026 04:47 PM.