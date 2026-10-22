Sonora encabeza avances en vivienda con una meta de 67 mil casas

La entidad sonorense es pionera del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar más grande de su historia, impulsado en el país por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser el estado con mayor progreso con una meta de 67 mil viviendas, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que se revisaron los avances de esta política social.
El mandatario estatal aseguró que este programa representa una oportunidad para que miles de ciudadanos que no habían podido concretar la adquisición de una casa puedan acceder a un hogar propio y tener mayor tranquilidad y seguridad para su futuro, como parte del eje de bienestar implementado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo del Gobierno de Sonora.
El titular del Ejecutivo estatal destacó que Sonora destaca a nivel nacional por ser el estado donde inició este programa, se colocó la primera piedra y se entregaron las primeras viviendas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Los municipios donde actualmente se lleva a cabo la construcción son Nogales, Agua Prieta, Magdalena, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Hermosillo, Caborca, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Pitiquito y Álamos.
La meta actual para Sonora es de 67 mil viviendas, con la participación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Conavi. De acuerdo con el balance presentado en la reunión, 14 mil 814 viviendas se encuentran en construcción, 14 mil 524 están por iniciar y 7 mil 616 permanecen en etapa de proyecto.
Se estima que al finalizar el actual sexenio estatal se hayan concluido alrededor de 29 mil viviendas en Sonora. Con ello, se garantiza que más familias sonorenses puedan contar con una vivienda digna y la oportunidad de construir un patrimonio para sus seres queridos.
El gobernador Durazo Montaño reiteró que, en coordinación entre los gobiernos de México y Sonora, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se da seguimiento a una estrategia que busca ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y contribuir a que más familias sonorenses tengan un lugar propio donde crecer, vivir con tranquilidad y construir un mejor futuro.