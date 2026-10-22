Sonora encabeza avances en vivienda con una meta de 67 mil casas

...

Alfonso Durazo destacó que Sonora fue pionero en el Programa de Vivienda para el Bienestar. Actualmente, más de 14 mil viviendas están en construcción y se proyecta concluir alrededor de 29 mil al cierre del sexenio estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 09:44 AM.
En Sonora y editada el 22/10/2026 09:56 AM.