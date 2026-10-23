Amplía IMSS Bienestar la atención médica gratuita en Sonora

El trabajo coordinado del gobernador Alfonso Durazo Montaño y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de IMSS Bienestar ha permitido fortalecer la atención médica gratuita para una población objetivo superior a 1.5 millones de habitantes, mediante una red de 284 unidades médicas y la ampliación de servicios especializados, quirúrgicos y de telemedicina en la entidad.
El titular del Ejecutivo estatal señaló que, a través de la red de salud más grande en la entidad, se brinda atención en hospitales de alta especialidad, hospitales generales y comunitarios, centros de salud urbanos y rurales, unidades especializadas y unidades médicas móviles, con la finalidad de acercar los servicios de salud a las familias en la entidad.
De enero a septiembre del presente año, IMSS Bienestar Sonora otorgó 1 millón 161 mil 298 consultas médicas, de las cuales 919 mil 532 fueron generales y 241 mil 766 de especialidad. En el mismo lapso, se llevaron a cabo 17 mil 227 cirugías, se atendieron 146 mil 939 urgencias médicas y se contabilizaron 60 mil 050 egresos hospitalarios, lo que reflejan el volumen de atención brindada a las y los sonorenses.
En mayo de 2026 empezó la estrategia de llevar médicos especialistas directamente a las comunidades, y en cuatro meses se realizaron seis jornadas en Cananea, Magdalena, Navojoa, Empalme, Ures y Miguel Alemán, con un total de 6 mil 241 atenciones especializadas.
De igual forma, se han desarrollado 12 jornadas quirúrgicas para ampliar las oportunidades de atención y facilitar el acceso a procedimientos médicos para quienes lo requieren.
Como parte de la consolidación del Sistema Universal de Salud, se prevé la activación de 419 Consultorios SUS en Sonora, bajo la coordinación de IMSS Bienestar a partir de enero de 2027.
En materia de fortalecimiento de la infraestructura, el programa La Clínica es Nuestra 2026 beneficiará a 242 unidades médicas, para lo cual se ha destinado una inversión de 122 millones de pesos, los cuales son aplicados a mejorar instalaciones, equipo médico y de oficina.
También se sumó la estrategia Laboratorio+Internet+Expediente Clínico, con lo cual se equipan y capacitan a 228 unidades de IMSS Bienestar en la entidad, incorporando servicios de laboratorio, fortaleciendo el diagnóstico y mejorando el manejo terapéutico de las y los pacientes.
De esta forma el gobernador Alfonso Durazo, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Sonora avanza en el fortalecimiento de los servicios públicos de salud y se garantiza la atención gratuita a la población, se amplía la cobertura médica, además de acercar los servicios de calidad a las y los sonorenses.