Amplía IMSS Bienestar la atención médica gratuita en Sonora

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De enero a septiembre de 2026, IMSS Bienestar otorgó más de 1.1 millones de consultas médicas en Sonora, además de realizar 17 mil 227 cirugías y atender casi 147 mil urgencias. La red estatal cuenta con 284 unidades médicas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 11:05 AM.
En Sonora y editada el 23/10/2026 11:09 AM.