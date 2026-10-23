Lorenia Valles y María Dolores del Río cierran filas por la Transformación en Sonora

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Ambas figuras de Morena se reunieron en Hermosillo para fortalecer la organización territorial de la Cuarta Transformación. Del Río expresó su respaldo a Valles y le entregó propuestas ciudadanas recopiladas en asambleas realizadas en 22 municipios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/10/2026 10:57 AM.
En Sonora y editada el 23/10/2026 11:00 AM.