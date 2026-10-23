Lorenia Valles y María Dolores del Río cierran filas por la Transformación en Sonora

Este jueves, la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, se reunió con la estructura de la Cuarta Transformación convocada por María Dolores del Río en la ciudad de Hermosillo.
Valles Sampedro reiteró su agradecimiento por la confianza de las y los sonorenses para coordinar la Transformación en Sonora, afirmando que se trata de la responsabilidad más grande que ha recibido en 30 años de lucha por la democracia y la justicia social.
Nuestro movimiento no es de una persona, sino fruto de un esfuerzo colectivo que ha reunido a gente buena, honesta y trabajadora. Como defensoras y defensores de la Cuarta Transformación, nos une el humanismo mexicano y el deseo de que a Sonora siga llegando el bienestar, de que los programas de apoyo beneficien a más sonorenses y la clase media continúe creciendo, dijo.
Mi compromiso y el compromiso que les invito a asumir es trabajar, juntas y juntos, para defender el legado de Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, y así construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora. Mi propuesta es que nuestro trabajo continúe inspirándose en la virtud de servir a los demás, subrayó la coordinadora estatal.
Mi compromiso y el compromiso que les invito a asumir es trabajar, juntas y juntos, para defender el legado de Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, y así construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora. Mi propuesta es que nuestro trabajo continúe inspirándose en la virtud de servir a los demás, subrayó la coordinadora estatal.
Finalmente, Del Río Sánchez hizo entrega a Valles Sampedro del informe de las asambleas “Por la defensa de la Transformación y la soberanía Nacional” que encabezó en 22 municipios, el cual reúne propuestas de las y los sonorenses.