Lorenia Valles recibe respaldo del PT Sonora para fortalecer la organización territorial

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Ante representantes de 66 comités municipales, el Partido del Trabajo refrendó su apoyo a Lorenia Valles como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con miras a dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/10/2026 11:36 AM.
En Sonora y editada el 26/10/2026 11:42 AM.