Lorenia Valles recibe respaldo del PT Sonora para fortalecer la organización territorial

En una reunión con integrantes del Partido del Trabajo en Sonora, Lorenia Valles recibió el respaldo de esta fuerza política como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, agradeciendo la confianza de militantes y simpatizantes petistas para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora.
Ante representantes de 66 comités municipales y liderazgos de ese partido político, como Benjamín Robles Montoya, representante de la Coordinación Nacional; Ramón Flores Robles, dirigente estatal; y Froylán Gámez, comisionado estatal de afiliación, la coordinadora estatal reconoció que el Partido del Trabajo es un aliado histórico de la Cuarta Transformación.
El PT siempre ha estado del lado correcto de la historia. Acompañó a Andrés Manuel López Obrador las tres veces que se postuló a la presidencia de la República. Fue parte de la victoria de la primera presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum. Desde luego, se sumó al proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora con el gobernador Alfonso Durazo, exclamó.
Como coordinadora estatal de la Transformación seguiré haciendo lo mismo que desde hace 30 años: recorrer las calles para cumplir la encomienda de fortalecer la organización territorial. La alianza con el Partido del Trabajo representa una oportunidad para que sigamos haciendo historia, construyendo en unidad el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora, sostuvo Valles Sampedro.
Como coordinadora estatal de la Transformación seguiré haciendo lo mismo que desde hace 30 años: recorrer las calles para cumplir la encomienda de fortalecer la organización territorial. La alianza con el Partido del Trabajo representa una oportunidad para que sigamos haciendo historia, construyendo en unidad el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora, sostuvo Valles Sampedro.
El PT está de tu lado, amiga, y así como te ha expresó su confianza nuestro líder nacional, el profesor Alberto Anaya, vamos a construir esa alianza en unidad por la continuidad de la 4T.