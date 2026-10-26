Proyectan abrir 419 consultorios para acercar servicios médicos gratuitos

Para que más familias que viven en comunidades alejadas tengan acceso a atención médica gratuita y de calidad, en Sonora se trabaja en la apertura de 419 consultorios del Sistema Universal de Salud (SUS) que impulsa el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con el IMSS-Bienestar, el IMSS y la Secretaría de Bienestar, indicó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Con esta medida, el mandatario estatal mencionó que Sonora avanza en la coordinación interinstitucional para habilitar estos espacios en los municipios, con prioridad en comunidades rurales, zonas marginadas y localidades donde existen mayores dificultades para recibir atención médica.
Detalló que los trabajos contemplan la recuperación de casas de salud e instalaciones existentes, así como su rehabilitación, equipamiento y adecuación para brindar servicios de atención primaria más cercanos a las familias sonorenses.
Por su parte, el subsecretario de los Servicios de Salud, Jorge Laureano Eugenio, explicó que los consultorios permitirán atender padecimientos frecuentes, realizar detecciones oportunas y dar seguimiento a enfermedades prioritarias. Además, se contemplan servicios de telemedicina, así como facilitar la canalización de pacientes que requieran atención especializada.
Laureano Eugenio señaló que la coordinación entre las instituciones federales y estatales será fundamental para avanzar en la infraestructura, el equipamiento y la disponibilidad de personal necesario para operar los consultorios, cuyo proceso de implementación está previsto para iniciar durante los primeros meses de 2027.
Añadió que, instalados los Comités de Salud para el Bienestar (COSABIS), contribuirán a identificar las necesidades de cada comunidad y definir las adecuaciones necesarias. Con ello, se busca acercar los servicios médicos a la población, sin distinción por derechohabiencia o condición social, y fortalecer la atención primaria en Sonora.