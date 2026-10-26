Proyectan abrir 419 consultorios para acercar servicios médicos gratuitos

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El Gobierno de Sonora trabaja con instituciones federales en la habilitación de 419 consultorios del Sistema Universal de Salud, con prioridad en comunidades rurales y zonas marginadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/10/2026 10:41 AM.
En Sonora y editada el 26/10/2026 10:44 AM.