Lorenia Valles destaca crecimiento de la clase media en México durante la 4T

“Con la Cuarta Transformación la clase media creció 44% en el país entre 2018 y 2024, pasando de 29.3 a 42.3 millones de personas gracias a una política redistributiva que contempla el aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la inversión pública en los programas de bienestar”, declaró Lorenia Valles.
La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora recordó que este logro fue presentado durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es muestra del compromiso de la Cuarta Transformación con el bienestar y la calidad de vida de las familias mexicanas.
El crecimiento de la clase media es una buena noticia para el país por varias razones. Por un lado, significa que disminuyó la población en situación de pobreza al acceder los hogares a más ingresos. Por otro lado, al haber más ingresos crece el consumo interno y, por lo tanto, al aumentar la demanda de bienes y servicios crecen las actividades económicas y los empleos, aseguró.
Con base en la Medición de Pobreza Multidimensional 2024 de INEGI, la coordinadora estatal Lorenia Valles agregó que Sonora no es la excepción en el crecimiento de los hogares de clase media, ya que se convirtió en la quinta entidad federativa con menos pobreza y la sexta con más ingresos por hogar del país.