Lorenia Valles destaca crecimiento de la clase media en México durante la 4T

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La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional afirmó que la clase media pasó de 29.3 a 42.3 millones de personas entre 2018 y 2024. También resaltó los indicadores de pobreza e ingresos de los hogares en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/10/2026 11:14 AM.
En Sonora y editada el 27/10/2026 11:17 AM.