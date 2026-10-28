Abren convocatoria para integrar el Consejo de Búsqueda de Personas en Sonora

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El Congreso del Estado recibirá postulaciones durante 30 días para elegir a cinco integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas. La convocatoria contempla la participación de familiares de desaparecidos, especialistas y organizaciones civiles

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 12:35 PM.
En Sonora y editada el 28/10/2026 12:37 PM.