Abren convocatoria para integrar el Consejo de Búsqueda de Personas en Sonora

El Congreso de Sonora abrió este miércoles la convocatoria para la designación del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, un órgano de consulta en materia de búsqueda, identificación e investigación en casos de desaparición de personas.
La convocatoria está dirigida a organizaciones defensoras de los derechos humanos, colectivos de familiares, grupos de víctimas, asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas, colegios de profesionales, activistas y personas expertas en la materia, quienes podrán postularse o presentar propuestas.
El Consejo Estatal Ciudadano estará conformado por tres familiares de personas desaparecidas, una persona especialista y una representante de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con experiencia en desaparición y búsqueda de personas.
Las o los interesados deberán presentar la documentación requerida ante el Congreso del Estado, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. La convocatoria permanecerá abierta durante 30 días, a partir de este 28 de octubre, con fecha límite al 14 de diciembre de 2026.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos llevará a cabo las entrevistas del 11 al 15 de enero de 2027. Posteriormente, contará con un plazo de cinco días hábiles, del 18 al 22 de enero, para elaborar y aprobar el dictamen correspondiente, que será presentado ante el Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, a más tardar el 5 de febrero de 2027.
Una vez realizada la toma de protesta, el Consejo deberá instalarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Las personas integrantes ejercerán el cargo durante tres años, sin posibilidad de reelección.
La convocatoria completa puede consultarse en la página oficial del Congreso del Estado de Sonora, congresoson.gob.mx.