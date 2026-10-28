Congreso de Sonora impulsa informes de regidores y medidas contra el robo de medicamentos

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El Pleno aprobó la convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas y modificó una propuesta para que los regidores presenten informes anuales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 10:16 AM.
En Sonora y editada el 28/10/2026 10:18 AM.