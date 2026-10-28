Congreso de Sonora impulsa informes de regidores y medidas contra el robo de medicamentos

El Congreso de Sonora aprobó la convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas y, con modificación, la obligación de las y los regidores de presentar informes anuales. Además, turnó a comisiones iniciativas contra el robo de medicamentos en Isssteson, transparencia de organismos autónomos, remuneración de prácticas profesionales y servicio social, licencias de alcoholes y sustentabilidad en libros de texto gratuitos.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) dio lectura a la convocatoria pública para integrar el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, mediante la selección de cinco integrantes. El registro iniciará el 28 de octubre y tendrá una duración de 30 días hábiles. Y el dictamen de designación deberá presentarse ante el Pleno a más tardar el 5 de febrero de 2027.
El diputado Norberto Barraza Almazán presentó una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal que establece que las y los regidores de los 72 ayuntamientos de Sonora deberán presentar, durante agosto y septiembre de cada año, un informe individual de actividades y gestión ante sus respectivos cabildos, además de difundirlo a través de los canales oficiales de comunicación de cada ayuntamiento.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena) propuso crear un sistema digital de trazabilidad para medicamentos e insumos médicos del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), desde su adquisición hasta su distribución, con controles para detectar irregularidades y prevenir el desvío y la comercialización ilegal de estos productos.
Por su parte, el diputado David Figueroa Ortega (PVEM) planteó ampliar las obligaciones específicas de transparencia del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a fin de facilitar el acceso ciudadano a información específica sobre sus funciones y resultados.
El diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) presentó una iniciativa para establecer una remuneración mínima mensual equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes llevan a cabo prácticas profesionales y el servicio social.
Enseguida, el diputado Omar Francisco del Valle Colosio (PVEM) propuso ajustes a la legislación sobre establecimientos de bebidas alcohólicas para facilitar los trámites de licencias y ofrecer alternativas de pago a las micro, pequeñas y medianas empresas, sin eliminar la supervisión estatal.
A nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, el diputado César Adalberto Salazar López, propuso ante el Pleno impulsar ante el Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Educación para incorporar criterios de sustentabilidad, reciclaje y economía circular en la producción y gestión de libros de texto gratuitos y otros materiales educativos.