¡Halloween sin bromas al 911! Exhortan a usar la línea de emergencias responsablemente

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El C5i Sonora exhortó a madres, padres y tutores a explicar a niñas y niños que las llamadas falsas pueden retrasar la atención de personas que enfrentan una emergencia real

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 11:41 AM.
En Sonora y editada el 28/10/2026 11:44 AM.