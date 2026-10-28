¡Halloween sin bromas al 911! Exhortan a usar la línea de emergencias responsablemente

Con motivo de las celebraciones de Halloween, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, a través del C5i Sonora, hace un llamado a madres, padres de familia y tutores para fomentar en niñas y niños el uso responsable de la línea de emergencias 9-1-1.
Durante esta celebración, es importante recordar a las y los menores que las llamadas de broma pueden impedir que una persona que realmente necesita ayuda reciba atención a tiempo.
El 9-1-1 es una línea destinada a atender emergencias reales, como accidentes, situaciones de riesgo y hechos que ponen en peligro la vida o la seguridad de las personas; su uso inadecuado puede afectar la atención de quienes necesitan apoyo urgente.
Por ello, se recomienda a las familias conversar con sus hijas e hijos sobre la importancia de no realizar llamadas falsas, explicarles cómo funciona el servicio y recordarles que solo deben marcar a dicha línea cuando exista una emergencia verdadera.
El C5i Sonora invita a la ciudadanía a disfrutar de Halloween de manera responsable, promoviendo la prevención y el respeto por los servicios de emergencia; una llamada de broma no es un juego. El uso adecuado del 9-1-1 puede hacer la diferencia y ayudar a salvar vidas.