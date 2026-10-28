Lorenia Valles destaca aumento salarial del 8% y nuevas contrataciones en el IMSS

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La coordinadora de la Defensa de la Transformación en Sonora resaltó las medidas anunciadas para el personal del IMSS, entre ellas la basificación de cerca de 11 mil trabajadores y la contratación de 2 mil 500 especialistas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 09:42 AM.
En Sonora y editada el 28/10/2026 09:44 AM.