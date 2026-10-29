Congreso de Sonora impulsa protección laboral y continuidad educativa

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de Sonora turnó a comisiones iniciativas para fortalecer la protección laboral y médica de personas servidoras públicas con cáncer y garantizar la continuidad educativa de estudiantes que enfrentan problemas de salud. Asimismo, se presentaron diversos posicionamientos.
La diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena) presentó una iniciativa para reformar las leyes del Servicio Civil y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), con el propósito de fortalecer la protección laboral, económica y médica de las personas servidoras públicas con cáncer. La propuesta contempla licencias con goce de sueldo, permisos remunerados para recibir tratamientos, reincorporación laboral gradual, atención oncológica integral y alternativas de reubicación y pensión, así como medidas para proteger sus derechos y evitar despidos injustificados.
Por su parte, el diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) propuso adicionar un párrafo al artículo 57 de la Ley de Educación del Estado de Sonora, a fin de garantizar el acompañamiento y la continuidad académica de estudiantes que, por enfermedad, hospitalización o tratamiento médico, no puedan asistir temporalmente a clases. La iniciativa contempla actividades adaptadas, seguimiento académico y estrategias que faciliten su reincorporación escolar, de acuerdo con sus condiciones de salud e indicaciones médicas.
La diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) reconoció la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su contribución a la democratización de México y su cercanía con los sectores más vulnerables.
En el marco de las conmemoraciones de octubre, la diputada Deni Gastélum Barreras (Morena) destacó la importancia de proteger los derechos humanos, promover la igualdad y prevenir la violencia y la discriminación.
En tanto, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) solicitó información sobre el funcionamiento del Consejo Técnico de Seguridad Privada, con el propósito de fortalecer la participación de los trabajadores y garantizar los derechos laborales de los guardias de seguridad.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Emeterio Ochoa Bazúa presentó un posicionamiento sobre el sistema electoral, tema que también fue abordado por el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez, representante parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).