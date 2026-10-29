Congreso de Sonora impulsa protección laboral y continuidad educativa

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El Pleno turnó a comisiones dos iniciativas que buscan garantizar derechos laborales, atención médica y continuidad educativa ante problemas de salud. Durante la sesión también se presentaron posicionamientos sobre derechos humanos, seguridad privada y sistema electoral

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 02:36 PM.
En Sonora y editada el 29/10/2026 02:39 PM.