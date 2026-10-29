“Cuidar nos une”: Patty Ruibal presenta cinco años de resultados en DIF Hermosillo

Impulsar acciones de prevención, cercanía y apoyo permanente a las familias ha guiado la labor de la presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, al presentar su informe de cinco años de trabajo.
En esta presentación de resultados estuvo acompañada por su esposo y presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez; sus hijos Antonio y María Paula Astiazarán Ruibal; y la directora de DIF Hermosillo, Madeleine Bonnafoux.
Los niños María José y Pablo, quienes fueron integrantes del Cabildo Infantil, fungieron como maestros de ceremonia, y se contó con la presencia de representantes de organizaciones civiles, empresarios, miembros del Patronato, Voluntariado de DIF Hermosillo, comités y directivos escolares.
Durante el informe de resultados, Patty Ruibal se hizo acompañar de personas beneficiadas con los diferentes programas de DIF Hermosillo, quienes en voz propia expresaron cómo se ha transformado la vida de sus familias y agradecieron la atención integral que se brinda a través de esta institución.
Patty Ruibal explicó que la institución evolucionó su esquema de atención hacia una estrategia integral orientada a sostener, acompañar, proteger, incluir y unir a la comunidad en cada etapa de la vida.
Entendimos que nuestra tarea tenía que ir más allá de entregar una ayuda. Había que estar antes, durante y después de cada situación y en cualquier etapa de la vida. Había que prevenir, generar herramientas, abrir oportunidades, construir redes y cuidar el camino de las familias para que tengan la oportunidad de salir adelante por su propio pie, expresó.
Sobre esta atención, José Barrón, beneficiario de la Casa de los Abuelos, agradeció la apertura de espacios que dignifican la vida y fomentan la convivencia en la tercera edad.
Ahora tengo un lugar adonde ir, amigos a quienes abrazar, muchas cosas por aprender y muchas historias por vivir. Gracias a DIF por apoyar estos espacios y por apostar a que más personas como yo podamos salir adelante, comentó José Barrón, beneficiario.
Asimismo, los reportes de violencia contra las mujeres disminuyeron un 10% en comparación con agosto, a la par de brindar acompañamiento integral a madres de familia como Daniela Rodríguez para garantizar hogares seguros.
Quiero agradecer mucho a DIF Hermosillo por todo lo enseñado, y con mucho cariño agradecerle a usted, Patty, por ayudarnos a tener lo que soñé para mí y para mis hijos. Tener un hogar que se sientan seguros, tranquilos y libres, declaró Daniela Rodríguez, madre de familia.
En el área de inclusión para personas con discapacidad, el padre de familia Daniel Portillo reconoció las acciones de DIF Hermosillo al brindar diagnósticos oportunos, atención especializada y nuevos espacios adaptados para el desarrollo de su hijo Óscar Daniel.
Normalmente no vamos a parques, ya que se nos dificulta adaptarnos a ellos, por los espacios abiertos, por el ruido, por la gente, por las miradas. Estamos muy orgullosos y emocionados que tendremos nuestro propio parque. Gracias a Patty, a Toño y al DIF por escuchar a nuestras familias, señaló Daniel Portillo, padre de familia.
A los demás niños les digo: pregunten, platiquen y, si algo no está bien, pidan ayuda. Siempre va a haber alguien que nos escuche. Gracias al DIF por escucharnos, enseñarnos y cuidar también de los que apenas vamos creciendo, expresó Yamir Galván.
Somos un equipo: nos ayudamos y aprendimos a escucharnos. Y cuando toco, siento que me meto a otro mundo. Me concentro en la música y se me olvida todo lo demás, señaló Emma Castillo.
Eso es DIF. Sostener, proteger, acompañar, incluir y unir. Cinco maneras de hacer una sola cosa: cuidar. Porque cuidar nos une, puntualizó la presidenta de DIF Hermosillo, Patty Ruibal.