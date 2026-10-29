“Cuidar nos une”: Patty Ruibal presenta cinco años de resultados en DIF Hermosillo

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Con el lema “Cuidar nos une”, Patty Ruibal destacó los avances de DIF Hermosillo en alimentación escolar, atención a adultos mayores, prevención de la violencia e inclusión, con programas y espacios destinados a mejorar la calidad de vida de las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 10:51 AM.
En Sonora y editada el 29/10/2026 10:57 AM.