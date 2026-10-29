Refuerzan búsqueda de personas desaparecidas; Sonora reporta 3 mil 661 acompañamientos en campo

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó junto con autoridades federales una mesa de diálogo con familias y colectivos de búsqueda. Durante el encuentro se presentaron cifras de acompañamiento, detenciones y personas judicializadas, además de acciones para fortalecer la localización e identificación de desaparecidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 11:21 AM.
En Sonora y editada el 29/10/2026 11:28 AM.