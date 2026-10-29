Refuerzan búsqueda de personas desaparecidas; Sonora reporta 3 mil 661 acompañamientos en campo

Con el compromiso de reforzar las investigaciones y la búsqueda de personas desaparecidas, escuchar directamente a familiares y agrupaciones sociales y mejorar la coordinación entre instituciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fue anfitrión de la Mesa Regional de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos para presentar acciones y avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda.
Durante el encuentro, que reunió a madres buscadoras, familiares, colectivos y autoridades de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, y en el que también estuvo presente la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, el mandatario estatal reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con esta causa y destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el gobierno federal y estatal para atender uno de los desafíos más dolorosos y complejos que enfrentan familias mexicanas.
El titular del Ejecutivo estatal afirmó que la desaparición de personas constituye una herida dolorosa para quienes buscan a sus seres queridos y para el Estado mexicano, por lo que reiteró la disposición de su administración de acompañar las labores de búsqueda para encontrar a los desaparecidos y garantizar el acceso a la verdad y la justicia, combatir la impunidad y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.
Nunca podrán reclamarme la falta de voluntad del gobernador y del Gobierno del Estado para aportar, sin regateo alguno, el esfuerzo que nos corresponde al éxito de sus búsquedas, expresó.
De acuerdo con las cifras presentadas por la Fiscalía de Sonora, entre 2021 y septiembre de 2026 se contabilizaron 3 mil 661 acompañamientos en campo a grupos de colectivos de búsqueda. En 2024 se registró el mayor número anual del periodo, con 854 acompañamientos, mientras que en julio de 2025 se alcanzó un máximo mensual de 87 jornadas.
En materia de procuración de justicia, los registros de septiembre de 2026 reportan 617 personas judicializadas entre 2021 y septiembre de 2026 por el delito de desaparición cometida por particulares. Asimismo, se contabilizaron 301 detenciones relacionadas con órdenes de aprehensión por este delito y 81 personas condenadas, de acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades estatales.
Estos resultados forman parte de los esfuerzos para fortalecer las investigaciones, ejecutar mandamientos judiciales y avanzar en el esclarecimiento de los casos, sin dejar de lado el compromiso de colocar a las víctimas y a sus familiares en el centro de las acciones y de los esfuerzos institucionales.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que bajo el mandato de la presidenta Sheinbaum, la atención a las familias buscadoras es una prioridad nacional. Explicó que estos encuentros regionales tienen el propósito de escuchar sus inquietudes, informar sobre los avances de la estrategia y construir soluciones con la participación de las propias familias.
Entre las acciones presentadas destacó el funcionamiento del centro de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, con participación de distintas instituciones federales. De acuerdo con la secretaria, a través de este mecanismo y otras estrategias implementadas por el Gobierno de México se han logrado localizar a más de 16 mil personas.
Añadió que se trabaja con las 32 entidades federativas para fortalecer la coordinación y establecer centros de mando locales que permitan activar búsquedas de manera inmediata ante los reportes de desaparición.
La funcionaria federal subrayó también la importancia de garantizar que cada caso cuente con una carpeta de investigación y un plan de búsqueda, así como de fortalecer la integración de perfiles genéticos al Banco Nacional de Datos Forenses.
En su intervención, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, expuso las acciones de la institución para mejorar los métodos de investigación, fortalecer las capacidades forenses y aprovechar herramientas de inteligencia que permitan identificar patrones, establecer vínculos entre casos y avanzar en el esclarecimiento de las desapariciones.
Godoy Ramos destacó la necesidad de consolidar un modelo de investigación especializado, coordinado y multidisciplinario, con las víctimas y sus familias en el centro de la procuración de justicia. Asimismo, señaló que la actualización y digitalización de la información forense es fundamental para interconectar bases de datos y mejorar las posibilidades de localización e identificación.
El gobernador Alfonso Durazo señaló que estas acciones requieren una estrecha colaboración entre la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales y reiteró que Sonora mantendrá su disposición de trabajar en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer las búsquedas y acompañar a las familias en su exigencia de verdad y justicia.