La tarea de cuidados es el motor de la economía: Lorenia Valles

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En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación reconoció el valor económico y social de estas labores, que en su mayoría realizan mujeres sin recibir remuneración

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 10:41 AM.
En Sonora y editada el 29/10/2026 10:48 AM.