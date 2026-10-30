Destinan 2 mil 800 millones de pesos a obras y programas en Nogales

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó, junto al alcalde Juan Francisco Gim Nogales, un balance de la inversión estatal realizada desde 2021 en educación, vivienda, infraestructura, salud y seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 12:02 PM.
En Sonora y editada el 30/10/2026 12:06 PM.