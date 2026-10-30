Destinan 2 mil 800 millones de pesos a obras y programas en Nogales

Con una inversión estatal de 2 mil 800 millones de pesos desde 2021, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó las obras de infraestructura, programas sociales y acciones estratégicas impulsadas en Nogales, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Durante una conferencia de prensa, acompañado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el mandatario estatal presentó un balance de los recursos destinados al municipio en materia de educación, vivienda, infraestructura vial e hidráulica, salud, seguridad y recuperación de espacios comunitarios.
Quisiera de manera integral sumar la inversión que hemos realizado en el municipio de 2021 a la fecha, suma 2 mil 800 millones de pesos en obras realizadas por el estado, hay otras que son realizadas por la federación, indicó.
En vivienda, el programa Vivienda para el Bienestar contempla cuatro mil casas para Nogales, de las cuales dos mil 500 se encuentran en construcción, con una inversión de 820 millones de pesos.
También se modernizó el Centro de Atención y Bienestar Animal, con una inversión superior a los tres millones de pesos, mientras que más de 26 millones de pesos, a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), se destinaron a la rehabilitación de espacios comunitarios.
En salud, se ampliaron tres especialidades médicas en el hospital del ISSSTESON, que actualmente dispone de 12 especialidades para atender a más de 31 mil derechohabientes.
Entre las obras de infraestructura destacan las instalaciones eléctricas para la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio; la construcción del conducto pluvial entre las calles Natación y Terrenate, y los trabajos en los conductos pluviales principal y secundario sobre la avenida Tecnológico, que incluyen pavimentación con concreto hidráulico.
Asimismo, se realizó la modernización de la avenida Ruiz Cortines, entre Tepic y Circunvalación Héroes de Nogales, con una inversión de 94.89 millones de pesos, además de la pavimentación con carpeta asfáltica de siete centímetros de espesor en la carretera Nogales-Santa Ana, del kilómetro 262 al 264.
El pasado 25 de octubre se inauguró el conducto pluvial y puente de Los Maestros, sobre la avenida Tecnológico, con una inversión de 19.5 millones de pesos. La obra beneficia directamente a tres mil 500 integrantes de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) y contribuye a mejorar la seguridad vial en una zona por la que circulan diariamente entre 25 mil y 30 mil vehículos.
En infraestructura hidráulica, se han destinado más de 86 millones de pesos a la construcción y rehabilitación de pozos, equipamiento de bombeo y acciones para mantener la funcionalidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
A estas acciones se suma el proyecto Saneamiento Noroeste (Arroyo El Oso), anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una inversión de 763 millones de pesos, que contempla el diseño y ampliación de la PTAR Lomas de Anza, con capacidad de hasta 50 litros por segundo.
En seguridad, Durazo señaló que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha permitido impulsar acciones para fortalecer el equipamiento de la Policía Municipal y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad.
En el rubro hídrico, resaltó las inversiones en pozos, equipamiento de bombeo y saneamiento, así como el respaldo al anillo hídrico, las obras en el arroyo Los Nogales y la entrega de cuatro pipas para fortalecer la atención en ejidos y escuelas.
Agradecemos enormemente todo tu apoyo y el trabajo en equipo por Nogales. A pesar de las adversidades, como la escasez de lluvias en 2023 y 2024, trabajamos estratégicamente para mejorar el abasto de agua. Pasamos de recibir 850 litros por segundo en 2024 a contar con un suministro de mil 350 litros por segundo para nuestra ciudad, expresó.
Gim Nogales destacó además las acciones de pavimentación, agua potable y electrificación realizadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), así como la rehabilitación de canchas, mejoras de iluminación en centros deportivos y la modernización del área infantil de la unidad deportiva Estrellas Nogalenses.
El presidente municipal Juan Gim reiteró la importancia de mantener la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal para dar continuidad a los proyectos y atender las necesidades de las familias nogalenses y reiteró su agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo Montaño, al destacar la importancia de mantener el trabajo conjunto entre municipio, estado y federación para dar continuidad a las obras y atender las necesidades de las familias nogalenses.
Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo mantiene una agenda de inversión y coordinación institucional para atender las necesidades de Nogales, fortalecer su infraestructura y sus servicios, y generar mejores condiciones para el bienestar de las familias y el desarrollo económico de la región fronteriza.