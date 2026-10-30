Lorenia Valles destaca reformas de la 4T en encuentro con senadores

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La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación participó en una reunión con integrantes de la bancada de Morena, donde resaltó la aprobación de 29 reformas constitucionales y el trabajo territorial para difundir los avances legislativos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 12:06 PM.
En Sonora y editada el 30/10/2026 12:22 PM.