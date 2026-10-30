Lorenia Valles destaca reformas de la 4T en encuentro con senadores

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, participó en un encuentro de diálogo de las y los coordinadores estatales con senadores del Grupo Parlamentario de morena en el Senado de la República.
Durante la reunión convocada por el coordinador Ignacio Mier Velazco, en la que también estuvo presente Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Valles Sampedro destacó las aportaciones de esta cámara legislativa a la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación.
Me siento orgullosa de ser parte de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión y, como senadora de la República, haber contribuido a la aprobación de 29 reformas constitucionales, de las cuales 27 ya están sustentando el ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el cumplimiento de sus 100 compromisos con la gente, manifestó.
Me siento orgullosa de ser parte de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión y, como senadora de la República, haber contribuido a la aprobación de 29 reformas constitucionales, de las cuales 27 ya están sustentando el ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el cumplimiento de sus 100 compromisos con la gente, manifestó.
La legisladora federal con licencia recordó que los últimos cambios a la Constitución y a las leyes están impactando positivamente en el desarrollo de las familias y la soberanía nacional; por ejemplo, el reconocimiento de los programas de bienestar como derechos sociales, al igual que la recuperación de PEMEX y CFE como empresas nacionales.
Finalmente, Valles Sampedro afirmó que la nueva responsabilidad que tienen las y los coordinadores estatales es fortalecer los avances de la Transformación en el territorio.
En Sonora sigan contando con una aliada para informar a la gente sobre los logros legislativos y de gobierno de la Cuarta Transformación casa por casa, municipio por municipio. Nuestra responsabilidad es fortalecer la organización social y continuar haciendo de la 4T un proyecto que prioriza los derechos del pueblo.
En Sonora sigan contando con una aliada para informar a la gente sobre los logros legislativos y de gobierno de la Cuarta Transformación casa por casa, municipio por municipio. Nuestra responsabilidad es fortalecer la organización social y continuar haciendo de la 4T un proyecto que prioriza los derechos del pueblo.