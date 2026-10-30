Sonora impulsa vinculación tecnológica en TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026

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Estudiantes sonorenses de la tercera generación del programa de formación en semiconductores en la exposición, donde conocieron innovaciones tecnológicas y compartieron las capacidades industriales y oportunidades de desarrollo que ofrece el estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 12:43 PM.
En Sonora y editada el 30/10/2026 12:48 PM.