Sonora impulsa vinculación tecnológica en TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026

Como parte de su participación en el programa de movilidad académica en Taiwán, estudiantes sonorenses de la tercera generación del programa de formación internacional en tecnologías de semiconductores participaron en TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026, una exposición internacional que reúne a empresas, fabricantes y organizaciones vinculadas con la industria electrónica y las tecnologías inteligentes.
Bajo el lema Edge Intelligence Now, la edición 2026 presentó innovaciones en inteligencia artificial, sistemas embebidos, comunicaciones de nueva generación, automatización industrial, energía inteligente y soluciones para centros de datos. La delegación no solo tuvo la oportunidad de conocer estas tecnologías de primera mano, sino también de contribuir a la proyección internacional de Sonora, al compartir las capacidades industriales, la infraestructura y las oportunidades que ofrece el estado para el desarrollo de industrias de alto valor agregado.
Sonora estuvo presente en el Pabellón de Tecnologías Inteligentes, un espacio que reunió a empresas y organizaciones relacionadas con el desarrollo tecnológico y la integración de sistemas. Desde este espacio, la delegación compartió información sobre las ventajas competitivas de Sonora y las oportunidades para establecer vínculos con actores de la industria internacional.
Durante la jornada, los estudiantes también recorrieron la exposición e intercambiaron experiencias con representantes de empresas manufactureras, proveedores y asistentes internacionales. Las conversaciones permitieron explorar oportunidades relacionadas con los semiconductores, los vehículos eléctricos, los materiales y minerales críticos, las energías renovables, la automatización industrial y la infraestructura para centros de datos e inteligencia artificial.
Como parte de estos acercamientos, se compartieron las oportunidades vinculadas con el Plan Sonora de Energías Sostenibles, destacando la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, el puerto de Guaymas como infraestructura logística estratégica, los recursos minerales de la entidad y su potencial para contribuir a las cadenas de suministro de materiales críticos. Asimismo, se destacó la importancia de la formación de talento especializado en ingeniería y tecnologías de semiconductores para acompañar el crecimiento de estas industrias.
Para los participantes, asistir a TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026 representó una oportunidad de conectar los conocimientos adquiridos en el aula con aplicaciones industriales reales, conocer tendencias que están transformando los procesos productivos y ampliar su perspectiva sobre las oportunidades de desarrollo profesional en sectores estratégicos. Esta experiencia forma parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno de Sonora y el Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (CODESO) para acercar a los estudiantes a entornos internacionales de innovación y fortalecer la formación de talento vinculado con las necesidades industriales de la entidad.
Con esta participación, Sonora continúa proyectándose como una Tierra de Oportunidades, con capacidades para contribuir al desarrollo de cadenas de suministro tecnológicas, atraer nuevos proyectos y fortalecer la cooperación internacional. La presencia de talento sonorense en plataformas como TAITRONICS & AIoT Taiwan contribuye a vincular la formación académica con las oportunidades de desarrollo industrial, tecnológico y económico del estado.