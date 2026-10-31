Durazo activa operativo por lluvias e inundaciones en Guaymas y Empalme

...

El gobernador Alfonso Durazo desplegó un operativo con autoridades de los tres niveles de gobierno para atender las afectaciones. El reporte preliminar incluye tres vehículos arrastrados por arroyos, seis postes de alta tensión dañados y cinco viviendas inundadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 08:40 AM.
En Sonora y editada el 31/10/2026 08:46 AM.