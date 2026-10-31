Durazo activa operativo por lluvias e inundaciones en Guaymas y Empalme

En respuesta inmediata a la población de Guaymas y Empalme, el gobernador Alfonso Durazo Montaño activó un operativo interinstitucional para atender las afectaciones por las lluvias registradas en el estado y garantizar la seguridad de la población, mediante la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que mantiene la supervisión de los daños y el seguimiento de la emergencia.
El mandatario estatal informó que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se mantienen desplegados equipos de trabajo para atender los reportes, supervisar las vialidades y dar seguimiento a las zonas afectadas.
Seguimos atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y trabajando de manera coordinada para atender cualquier eventualidad. Recomendamos a la población extremar precauciones, evitar cruzar vialidades inundadas y atender las indicaciones de Protección Civil, expresó.
Como parte de la atención a las familias, se habilitaron albergues como el Centro de Desarrollo de Fátima. La CEPC mantiene el monitoreo de las condiciones en la región y exhorta a la población a permanecer en lugares seguros, evitar cruzar arroyos, cauces y vialidades inundadas, así como mantenerse atenta a los avisos oficiales.
En caso de requerir resguardo, se recomienda acudir a un refugio temporal. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía debe comunicarse al 911.El Gobierno de Sonora mantendrá las acciones de atención y seguimiento en Guaymas y Empalme para atender las afectaciones, brindar apoyo a las familias y responder a las necesidades que se presenten conforme evolucione la emergencia.
INSTITUCIONES PARTICIPANTES: