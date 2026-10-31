¡Que Halloween no termine en tragedia! Salud llama a evitar excesos con el alcohol

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La Secretaría de Salud pide moderar el consumo de bebidas alcohólicas, no conducir bajo sus efectos y tomar precauciones durante las celebraciones. El 9-1-1 estará disponible para atender emergencias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 09:40 AM.
En Sonora y editada el 31/10/2026 09:44 AM.