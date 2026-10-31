¡Que Halloween no termine en tragedia! Salud llama a evitar excesos con el alcohol

Ante las celebraciones de Halloween, la Secretaría de Salud Pública (SSP) exhorta a la población a evitar consumir alcohol excesivamente.
Durante estas fiestas, se recomienda moderar el consumo, evitar mezclar bebidas alcohólicas y, preferentemente, no consumirlas para prevenir accidentes y situaciones de riesgo.
Si se consume alcohol, es importante no conducir automóviles, motocicletas ni bicicletas, así como evitar trasladarse con personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas.
También se recomienda mantenerse acompañado, cuidar las bebidas, no aceptar tragos de desconocidos y solicitar ayuda inmediatamente ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad.
Por su parte, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) permanecerá atento y preparado para coordinar la atención prehospitalaria ante cualquier emergencia que pudiera presentarse durante estas celebraciones.
La SSP recuerda que el número de emergencias 9-1-1 está disponible para reportar accidentes, intoxicaciones o cualquier situación que requiera atención inmediata.