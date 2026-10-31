Intensas lluvias dejan dos fallecidos y graves inundaciones en Guaymas y Empalme, Sonora

Las intensas lluvias que azotaron el sur de Sonora este viernes 30 de octubre dejaron un saldo trágico en el municipio de Guaymas. Dos hombres fallecieron después de que el automóvil en el que viajaban fuera arrastrado por la fuerte corriente de un arroyo en la colonia Misión del Sol, quedando atrapado debajo de un puente ante el súbito incremento del caudal.La magnitud de la tormenta fue excepcional: en Guaymas se acumularon aproximadamente 120 milímetros de lluvia en un periodo de apenas 45 minutos, una cantidad que triplica los 40 milímetros que inicialmente se estimaban para un lapso de 12 horas. Este volumen de agua provocó el anegamiento de calles, el arrastre de al menos tres vehículos (dos de ellos localizados bajo un puente) y la inundación de cinco viviendas en la colonia Mirador, donde el agua alcanzó unos 10 centímetros de altura. Además, seis postes de alta tensión resultaron afectados, complicando aún más la situación en el Centro, el malecón turístico y otras zonas del municipio.Respuesta de emergencia y afectaciones en EmpalmeAnte la gravedad de la situación, el Gobierno de Sonora desplegó un operativo interinstitucional de gran escala. En las labores de atención y rescate participaron elementos de Protección Civil, la Secretaría de Marina (que activó el Plan Marina en su fase de auxilio), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, bomberos y corporaciones municipales.Las afectaciones también se extendieron al vecino municipio de Empalme, donde las zonas bajas sufrieron inundaciones debido a la acumulación de agua y a los escurrimientos provenientes de la sierra. Para coordinar las acciones de respuesta, las autoridades instalaron el Comité de Operaciones de Emergencias y habilitaron el Centro de Desarrollo de Fátima como albergue temporal para resguardar a las personas que lo necesitaran.Evaluación de daños en cursoAunque los primeros reportes han permitido dimensionar parte de la devastación, hasta el cierre de la jornada del 30 de octubre las autoridades no habían presentado un balance económico definitivo de las pérdidas. Tampoco se contaba con un censo consolidado del total de damnificados ni de todas las viviendas y establecimientos afectados en ambos municipios.Las autoridades mantienen las labores de atención, evaluación de daños y recorridos preventivos en las zonas de mayor riesgo, a la espera de que cesen por completo las precipitaciones y los niveles de agua en los arroyos y cauces naturales comiencen a descender.