Intensas lluvias dejan dos fallecidos y graves inundaciones en Guaymas y Empalme, Sonora

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Fuertes precipitaciones que descargaron 120 mm en solo 45 minutos provocaron graves inundaciones en Guaymas y Empalme, Sonora, dejando un saldo de dos personas fallecidas tras ser arrastradas por la corriente. El fenómeno ocasionó daños significativos en viviendas, vehículos e infraestructura eléctrica, activando un operativo de emergencia interinstitucional con la participación de la Marina, el Ejército y Protección Civil, además de la habilitación de un albergue temporal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/10/2026 10:09 AM.
En Sonora y editada el 31/10/2026 10:17 AM.