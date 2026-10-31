Refuerzan operativo en Magdalena tras ataque a instalaciones de la AMIC

En respuesta al ataque armado contra las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Magdalena de Kino, donde perdió la vida el agente Alberto Guzmán Aguiar, se reforzó de manera inmediata el despliegue táctico y de investigación en la región, con la ejecución de cuatro órdenes de cateo y el aseguramiento de tres inmuebles, informó Carlos Alberto Flores, comisario general de la AMIC, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).
El mando policial precisó que, tras la agresión ocurrida la noche del pasado 28 de octubre, ordenó intensificar las operaciones con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), para avanzar en la identificación y localización de los responsables.
Como resultado de las acciones desarrolladas durante la mañana de este jueves, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles vinculados con personas relacionadas con las investigaciones, de los cuales tres quedaron asegurados.
Durante las diligencias también se localizaron cartuchos y un ejemplar de mono araña, mientras el agente del Ministerio Público realiza las actuaciones correspondientes sobre los bienes e indicios intervenidos.
Carlos Alberto Flores explicó que estos hechos se presentan en un contexto de operaciones sostenidas contra objetivos criminales de alto impacto en la región Ímuris-Magdalena, donde desde 2025 la AMIC, en coordinación con fuerzas federales, ha desarrollado acciones que permitieron la detención de individuos identificados con los alias “El Ponchis” y “El Meny”, este último posteriormente evadido del CERESO de Hermosillo.
Recordó que el pasado 23 de octubre, durante un operativo de SEMAR y AMIC en Cucurpe, fue neutralizado Francisco Manuel “N”, alias “El Meny”, y detenidas cuatro personas, entre ellas Nolberto Manuel “N”, alias “El Nolo”, y Juan Francisco “N”, alias “El Pollo”, quienes contaban con órdenes de aprehensión relacionadas con el homicidio del jefe de grupo de la AMIC Juan Manuel Quintana Valenzuela, ocurrido el 18 de junio de 2026 en Ímuris.
El comisario general destacó que el 28 de octubre la FGJES obtuvo la vinculación a proceso de “El Nolo” y “El Pollo” por su probable participación en dicho homicidio y que, aproximadamente 15 minutos después de esa resolución judicial, las instalaciones de la AMIC en Magdalena de Kino fueron atacadas desde el exterior con disparos de arma de fuego, provocando la muerte del agente Alberto Guzmán Aguiar.
Flores sostuvo que las agresiones contra servidores públicos encargados de la seguridad y procuración de justicia tendrán una respuesta institucional firme, mediante investigaciones, operaciones coordinadas y acciones legales contra quienes resulten responsables.