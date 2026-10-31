Refuerzan operativo en Magdalena tras ataque a instalaciones de la AMIC

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Tras el asesinato del agente Alberto Guzmán Aguiar, autoridades realizaron cuatro cateos y aseguraron tres inmuebles en la región. Durante las diligencias localizaron cartuchos y un mono araña

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 08:52 AM.
En Sonora y editada el 31/10/2026 09:00 AM.