A un año del incendio de Waldo’s, Sonora crea nuevo organismo de protección civil

El gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó el compromiso de su administración de acompañar a las familias de las víctimas y a las personas que resultaron lesionadas por el incendio de la tienda Waldo’s suscitado hace un año, al informar sobre la publicación de la reforma constitucional en el Boletín Oficial del Estado este 1 de noviembre, que establece el derecho humano a la protección civil y crea un organismo autónomo especializado en la gestión integral de riesgos.
En su mensaje, el mandatario estatal expresó su respeto y solidaridad con quienes perdieron a un ser querido y reiteró su compromiso de fortalecer la prevención y la seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Reconoció que el paso del tiempo no borra la ausencia ni existen palabras que puedan reparar una pérdida de esta magnitud.
Durazo Montaño señaló que, desde el ámbito de responsabilidad del Gobierno de Sonora, se mantendrá el acompañamiento a las familias y personas lesionadas mediante atención médica, psicológica y jurídica, además de la reparación integral que corresponda.
En materia de justicia, reconoció la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Poder Judicial, así como las atribuciones de las instituciones competentes para determinar los resultados judiciales.
Como parte de las acciones para prevenir futuras tragedias, el gobernador Durazo destacó que la reforma constitucional en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, publicada este 1 de noviembre busca transformar el modelo de protección civil en Sonora, al pasar de un esquema principalmente reactivo a uno preventivo, con políticas públicas orientadas a identificar riesgos, reducir vulnerabilidades y proteger la vida de las personas.
Crea un nuevo instituto que contará con autonomía para diseñar políticas de prevención. Su titular será seleccionado mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía, la evaluación de un comité técnico especializado y la ratificación de dos terceras partes del Congreso del Estado. Además, dispondrá de un consejo ciudadano y un consejo técnico asesor integrado por especialistas.
El mandatario estatal destacó que la reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso local y anunció que continuará el trabajo con la sociedad civil y especialistas para elaborar la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Asimismo, se fortalecerá la asignación presupuestal para las instituciones de protección civil de Sonora.
El titular del Ejecutivo estatal subrayó que la memoria de las víctimas exige convertir los cambios institucionales en acciones concretas que garanticen la no repetición de tragedias como la ocurrida hace un año en Hermosillo.
A las familias de las víctimas les decimos con toda firmeza: no están solas. Seguiremos acompañándoles, porque la memoria de quienes ya no están nos obliga y la confianza de quienes siguen esperando nos compromete. Y ante ambas, el Estado no tiene derecho a fallar, finalizó.