A un año del incendio de Waldo’s, Sonora crea nuevo organismo de protección civil

...

Alfonso Durazo reiteró el acompañamiento a las familias de las víctimas y personas lesionadas. También destacó la reforma constitucional que establece la protección civil como derecho humano y crea un instituto autónomo para prevenir riesgos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 01:27 PM.
En Sonora y editada el 02/11/2026 01:35 PM.