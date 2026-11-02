Hallan dos tigres de Bengala durante cateo en Magdalena de Kino

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Un operativo coordinado entre FGJES, Marina y PROFEPA permitió asegurar dos ejemplares de tigre, tres vehículos, envoltorios con presunta metanfetamina y un inmueble en la colonia El Polvorín Dos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 01:22 PM.
En Sonora y editada el 02/11/2026 01:27 PM.