Congreso de Sonora analiza propuestas sobre obra pública, salud y protección social

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Diputados turnaron a comisiones iniciativas para ampliar la participación de Mipymes en obra pública, fortalecer la rendición de cuentas, regular la ozonoterapia y reforzar la protección del personal educativo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 04:40 PM.
En Sonora y editada el 03/11/2026 04:42 PM.