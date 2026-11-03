Congreso de Sonora analiza propuestas sobre obra pública, salud y protección social

El Pleno del Congreso de Sonora turnó a diversas comisiones iniciativas relacionadas con la rendición de cuentas de organismos autónomos, la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la obra pública, la regulación de la ozonoterapia, la protección del personal educativo, el acompañamiento a personas adultas mayores mediante el servicio social estudiantil y la promoción turística y cultural de la Ruta de las Misiones.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en las contrataciones de obra pública estatal y municipal. La propuesta contempla destinar al menos el 30 por ciento de los recursos a procedimientos en los que puedan participar estas empresas, establecer licitaciones reservadas, entre otras.
En nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Sonora para ampliar las facultades del Congreso del Estado y permitir que cite a comparecer a titulares de organismos constitucionalmente autónomos, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, sin afectar la autonomía de estas instituciones.
En materia de salud, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) presentó una iniciativa de reforma al artículo 65 de la Ley de Salud para incorporar la ozonoterapia entre las actividades técnicas y auxiliares que requieren preparación y acreditación para su ejercicio, a fin de garantizar que quienes realicen estos procedimientos cuenten con la preparación necesaria.
En representación del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, el diputado César Adalberto Salazar López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación y al Código Penal del Estado de Sonora, con el propósito de fortalecer la protección del personal educativo ante amenazas, actos de violencia y acusaciones falsas, mediante medidas de protección laboral.
El diputado Raúl González de la Vega (PVEM) presentó una iniciativa de decreto para reconocer la Ruta de las Misiones de Sonora como corredor turístico, cultural e histórico, con el propósito de impulsar el desarrollo regional, atraer inversiones, mejorar la infraestructura turística y preservar el patrimonio histórico y cultural de los municipios que la integran.
Finalmente, la diputada Alejandra López Noriega presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley de Educación del Estado de Sonora, para incorporar el acompañamiento a personas adultas mayores en situación de soledad como modalidad de servicio social estudiantil.