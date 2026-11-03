Crece economía de Sonora 2.3% y supera el promedio nacional

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Durante el segundo trimestre de 2026, la actividad económica estatal registró un crecimiento anual de 2.3%, por encima del 2% nacional. El sector primario encabezó el avance con un incremento de 7.9%, de acuerdo con cifras del INEGI

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 10:23 AM.
En Sonora y editada el 03/11/2026 10:34 AM.