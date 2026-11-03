Crece economía de Sonora 2.3% y supera el promedio nacional

La estrategia de impulso a la actividad productiva implementada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha logrado un crecimiento sostenido de la economía de Sonora, que durante el segundo trimestre de 2026 registró un incremento anual de 2.3%, comparado con el mismo periodo de 2025, por encima del promedio nacional de 2.0%, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El jefe del Ejecutivo estatal destacó que este resultado refleja el dinamismo de los sectores productivos de la entidad y la recuperación de actividades que contribuyen al desarrollo económico estatal. En particular, el sector primario, que comprende agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, encabezó el crecimiento con un avance anual de 7.9%.
Las actividades terciarias, relacionadas con el comercio y los servicios, reportaron un incremento de 3.0%, impulsadas principalmente por el dinamismo comercial; mientras que las actividades secundarias, que incluyen industria, manufactura, minería y construcción, reportaron un crecimiento de 0.9%.
El impulso a los sectores productivos, la promoción de inversiones y el fortalecimiento de las actividades económicas forman parte de la agenda del gobernador Alfonso Durazo para ampliar las oportunidades de desarrollo en Sonora y generar mejores condiciones para las familias.
El crecimiento registrado durante el segundo trimestre representa un avance respecto al comportamiento económico de periodos anteriores. Con ello, Sonora consolida una trayectoria de crecimiento positivo, respaldada principalmente por el desempeño de las actividades agropecuarias y comerciales.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño mantiene como prioridad el fortalecimiento de la economía estatal mediante el impulso a sus sectores productivos, con el propósito de que el crecimiento se traduzca en mayores oportunidades, actividad para las empresas y bienestar para las familias sonorenses.