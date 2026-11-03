Lorenia Valles recorrerá cuatro municipios de Sonora con asambleas informativas

En el marco de las asambleas “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Lorenia Valles, anunció que este martes y miércoles visitará los municipios de Caborca, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.
La líder sonorense se refirió al compromiso que asumió como coordinadora estatal de la Transformación, expresando que consiste en seguir informando a la militancia y a simpatizantes sobre los logros del humanismo mexicano, fortalecer la organización territorial municipio por municipio, así como convocar a sumarse a la defensa de la transformación y la soberanía nacional.
Valles Sampedro señaló que, a diferencia de los partidos de oposición cuya actividad política se limita a los acuerdos en el escritorio y las relaciones públicas, el trabajo de la Cuarta Transformación radica en la cercanía con la gente y el fortalecimiento de la organización territorial.
Recuerdo que, cuando inicié este camino hace más 30 años, la gente solía decir que los políticos solo tocaban su puerta cuando se trataba de pedir su apoyo. Con la Cuarta Transformación las cosas cambiaron: la base de nuestra responsabilidad es escuchar a las personas todos los días, ya sea en sus casas o en las asambleas comunitarias, pues su sentir es la sabiduría del movimiento.