Lorenia Valles recorrerá cuatro municipios de Sonora con asambleas informativas

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La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación visitará San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles y Caborca este 3 y 4 de noviembre, como parte de las asambleas “La Patria no se vende, se ama y se defiende”

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 10:34 AM.
En Sonora y editada el 03/11/2026 10:49 AM.