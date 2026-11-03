Sonora tendrá la primera granja solar pedagógica de nivel medio superior en México

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El proyecto se desarrollará en el CBTA 97 de Etchojoa, con participación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo y el sector privado. Estudiantes podrán experimentar con distintas tecnologías fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento para fortalecer su formación en energías renovables

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 09:38 AM.
En Sonora y editada el 03/11/2026 10:23 AM.