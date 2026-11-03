Sonora tendrá la primera granja solar pedagógica de nivel medio superior en México

Con el objetivo de fortalecer la innovación educativa y la transición energética en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa la primera granja fotovoltaica pedagógica de educación media superior en México, a través de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), que se desarrollará en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, en Etchojoa, en colaboración con el sector privado.
El mandatario estatal explicó que esta iniciativa se alinea con la visión de desarrollo energético de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como al Plan Sonora implementado en el estado, promoviendo la formación de talento especializado, el aprovechamiento de energías limpias y la vinculación entre gobierno, academia y sector empresarial.
El rector de la UTH, Abel Leyva Castellanos, detalló que el proyecto contempla un laboratorio didáctico al aire libre, equipado con paneles solares accesibles a 1.20 metros de altura, cuatro tecnologías fotovoltaicas (monocristalina, policristalina, película delgada y bifacial), instrumentación para el monitoreo energético y sistemas de almacenamiento con baterías de litio y plomo-ácido recicladas.
El componente académico y científico cuenta con la participación del Mtro. Carlos Adán Castillo Ortiz, director del Programa Educativo de Energías Renovables de UTH y coordinador técnico-científico del proyecto, así como de la Dra. Sandra Luz Bernal Salido, líder del proyecto de Energías Renovables para 53 comunidades indígenas de la región.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Sonora fortalece la educación tecnológica y la formación de nuevas generaciones, brindando herramientas para experimentar, investigar, desarrollar conocimientos en energías renovables y sustentabilidad mediante prácticas, comparación de tecnologías y análisis del comportamiento de la energía solar bajo las condiciones climáticas de la entidad.