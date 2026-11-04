Hermosillo estrena ruta de autobuses eléctricos operada exclusivamente por mujeres

Más de 112 colonias de Hermosillo contarán con una nueva alternativa de movilidad para conectar zonas habitacionales con centros de trabajo, escuelas y hospitales, con el arranque de la Línea Eléctrica Express, que es operada exclusivamente por mujeres, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal, acompañado de Adrián Escamilla Palafox, director ejecutivo de Grupo Cisa, destacó que este nuevo servicio forma parte de la modernización del transporte público en Sonora, al incorporar tecnología eléctrica, mayor conectividad y mejores condiciones de traslado para las personas usuarias.
Estamos iniciando un proceso de transición de un modelo de transporte público de combustible a un modelo de transporte público eléctrico, con todas las ventajas que esto tiene para los usuarios y para la población en general. Me da muchísimo gusto las particularidades de esta ruta que cubre 112 colonias, que pasa por hospitales, que pasa por universidades, que pasa por escuelas y, sobre todo, que lo hará con una regularidad que espero conserven, una regularidad de cada cinco minutos, expresó.
El coordinador ejecutivo del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES) detalló que el proyecto tendrá capacidad para generar alrededor de 2.2 millones de viajes al año y beneficiará a sectores donde se concentran 6 mil 700 unidades económicas, con aproximadamente 63 mil personas ocupadas, así como 113 escuelas públicas que atienden a cerca de 47 mil estudiantes.
Además, facilitará la conexión con seis hospitales y siete clínicas y centros de atención a la salud, acercando a las familias a servicios médicos y educativos, entre ellos el Hospital Universitario, el Hospital General Regional Dr. Adolfo Félix L., el Hospital Ignacio Chávez, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, la Escuela Cruz Gálvez y el CBTIS No. 11.
Uno de los principales cambios será la implementación del sistema de pago exclusivamente electrónico, por lo que las unidades no contarán con alcancías para depositar efectivo. Las personas usuarias podrán cubrir su pasaje mediante tarjeta de transporte, lo que permitirá agilizar el abordaje y aplicar los beneficios tarifarios correspondientes.
Esta tecnología permitirá hacer válida la tarifa preferencial para personas adultas mayores y personas con discapacidad que cuenten con tarjeta vigente, así como los dos pasajes gratuitos para estudiantes.
Los autobuses tendrán capacidad para 62 pasajeros, con 23 asientos, dos espacios para personas en silla de ruedas y un asiento plegable. También contarán con aire acondicionado, plataforma de piso bajo y rampa de accesibilidad para facilitar el abordaje.
En materia ambiental, la operación de estas unidades permitirá reducir aproximadamente 2 mil 417 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, al tratarse de vehículos eléctricos sin emisiones directas.