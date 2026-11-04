Hermosillo estrena ruta de autobuses eléctricos operada exclusivamente por mujeres

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La Línea Eléctrica Express conectará más de 112 colonias con hospitales, escuelas y centros de trabajo. El servicio contará con 20 unidades eléctricas, frecuencia de cinco minutos y una inversión de 115 millones de pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 09:03 AM.
En Sonora y editada el 04/11/2026 09:07 AM.