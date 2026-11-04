Lorenia Valles llama a defender la Transformación durante encuentros en Sonora

De visita en los municipios de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco para participar en las asambleas informativas “La Patria no se vende, se ama y se defiende” con simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación, la líder sonorense Lorenia Valles llamó a defender los logros de la Transformación.
¿Por qué es importante defender la Transformación? Porque en pocos años logramos lo que nunca hicieron los gobiernos del pasado, que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza y la clase media creciera 44%, gracias al aumento del salario mínimo y a la inversión en los programas de bienestar, declaró Valles Sampedro.
Andrés Manuel López Obrador lo dijo muy claro: ‘por el bien de todos, primero los pobres’, y así ha sido hasta el día de hoy con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, se ha trabajado por la prosperidad compartida y el bienestar de todas y todos, incluida la clase media. Esta es la razón de que la Cuarta Transformación hoy está en el corazón de las y los mexicanos, argumentó.