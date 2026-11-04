Lorenia Valles llama a defender la Transformación durante encuentros en Sonora

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Durante asambleas informativas en San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional convocó a simpatizantes a respaldar el movimiento y destacó los avances sociales que atribuye a los gobiernos de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 09:07 AM.
En Sonora y editada el 04/11/2026 09:20 AM.