Beltrones propone devolver decisiones colegiadas al INE rumbo a 2027

El senador Manlio Fabio Beltrones anunció que presentará de manera urgente una iniciativa para devolverle la colegiación a los nombramientos en el Instituto Nacional Electoral (INE), atribución que —dijo— nunca debió perderse.
Recordó que en su origen el INE siempre tuvo la garantía de la colegiación de los nombramientos más importantes, y que ésta se perdió por una legislación que concentró esa atribución en una sola persona: la presidenta del Instituto.
La colegiación esimportantísima y sobre todo ojalá y en la misma podamos incluir que cualquier contratación superior a 10 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral también pasase por decisiones colegiadas del consejo de esa institución, señaló.
No entiendo cómo la Auditoría Superior de la Federación pudiera irse 10 o 20 años atrás a hacer una investigación de esa naturaleza. Creo que esa competencia más bien debería ser de la Fiscalía General de la República por temas de legalidad, prescripciones y otras cosas más, dijo.
Suena más a una tarea política, a un evento justiciero. Yo diría que lo que está en duda hoy y sobre la mesa es la actuación de la última presidenta del Instituto Nacional Electoral, expresó.
Nos conformaríamos con los dos últimos años y más específicamente, si es la Auditoría Superior de la Federación, con el año en curso, es su obligación, apuntó.
Se conoce también cómo en Sonora hubo una enorme influencia por parte de ella y de los suyos y la corrupción también imperante en ese lugar, afirmó.
No nos vayamos a arrepentir y después pidamos que se limpie la elección. Esto es como garantía para todos los mexicanos y de los partidos políticos que piensen participar en esta importantísima elección del 2027, dijo.
Por eso dije dos limpiezas necesarias. La primera del tadeísmo en el Instituto Nacional Electoral y la segunda la limpieza del proceso electoral previo al 2027 que nos dé garantías de que la voluntad popular de los mexicanos va a ser respetada, agregó.
No nos vayamos a arrepentir y después pidamos que se limpie la elección. Esto es como garantía para todos los mexicanos y de los partidos políticos que piensen participar en esta importantísima elección del 2027, dijo.
Por eso dije dos limpiezas necesarias. La primera del tadeísmo en el Instituto Nacional Electoral y la segunda la limpieza del proceso electoral previo al 2027 que nos dé garantías de que la voluntad popular de los mexicanos va a ser respetada, agregó.
En base al diálogo accedimos a la construcción de una legislación en consenso para que pudiéramos también tener una reforma política adecuada, explicó.
Sobre los resultados electorales en Estados Unidos, dijo que es un ejemplo sano de pesos y contrapesos.
Es muy sano el que en cualquier país del mundo los poderes sean compartidos, porque en cuanto estos poderes quedan en manos de una sola persona o de un solo partido político es cuando empiezan a surgir muchos vicios por la falta de los controles que deben de existir, señaló.
Estamos en momentos de poder hacer reformas constitucionales que son aplicables completamente a cualquier oportunidad electoral. Aun cuando estemos en un año electoral, cualquier reforma constitucional puede aplicarse en el año 2027, concluyó.