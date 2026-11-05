Beltrones propone devolver decisiones colegiadas al INE rumbo a 2027

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El senador anunció una iniciativa para que los nombramientos importantes y las contrataciones superiores a 10 millones de pesos sean aprobados por el Consejo General del Instituto.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/11/2026 09:31 AM.
En Sonora y editada el 05/11/2026 09:36 AM.