Lorenia Valles llama a defender la Transformación en Sonora

“De norte a sur, ¡en Sonora defendemos la Transformación! ¿Y qué significa defender la Transformación? Que las personas que más lo necesitan sigan contando con un apoyo para su bienestar. Que los salarios estén por encima de la inflación y la jornada laboral permita pasar más tiempo con la familia. Que independientemente de la región donde vivamos, todas y todos podamos vivir con bienestar”, declaró Lorenia Valles.
Durante las asambleas informativas “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, realizadas este miércoles en los municipios de Plutarco Elías Calles y Caborca, la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional llamó a fortalecer el trabajo en el territorio.
No cabe duda de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum son los presidentes que han estado más cerca del pueblo, pues son quienes más han recorrido el país. Como máximos referentes de nuestro movimiento, con su ejemplo nos enseñaron a que la Cuarta Transformación se construye todos los días, en las calles y escuchando a la gente, manifestó la sonorense.
Mi encargo es construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora, junto a ustedes, casa por casa, municipio por municipio. El gobernador Alfonso Durazo ha hecho de Sonora una tierra de oportunidades y nuestra misión debe ser la continuidad de ese proyecto de transformación. Lo vamos a lograr porque hay unidad, compromiso y mucho corazón en todo lo que hacemos, concluyó.