Lorenia Valles llama a defender la Transformación en Sonora

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Durante asambleas informativas en Caborca y Plutarco Elías Calles, la coordinadora estatal convocó a fortalecer el trabajo territorial y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/11/2026 09:51 AM.
En Sonora y editada el 05/11/2026 09:54 AM.