¡Sonora fortalece su atractivo para nuevas inversiones e industrias!

La atracción de más inversión derivado de las gestiones que ha realizado el gobernador Alfonso Durazo Montaño para el arribo de nuevas industrias, ha permitido detonar la economía en la entidad, y consolidar un hito histórico de desarrollo económico que se refleja en el bienestar de las familias sonorenses.
Al encabezar la inauguración del Foro Empresarial Sonora es Grande en el marco de la Expo Industrial y de Negocios Sonora 2026, auspiciado por Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el mandatario estatal expuso los proyectos que enmarcan la Puerta Logística del Noroeste y potencian el desarrollo industrial, tales como la modernización del Puerto de Guaymas, la carretera Guaymas-Chihuahua, la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la rehabilitación de puertos fronterizos, y el retiro de las vías del tren del centro de Nogales.
El estado de Sonora ha ido avanzando en todo lo que tiene que ver con la industria, estamos viviendo en este momento tiempos la verdad históricos por su carácter excepcional. Tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia del país, las inversiones extranjeras han sido igualmente históricas en el estado de Sonora estos últimos años, indicó.
María Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de Canacintra, reconoció la gestión del gobernador Alfonso Durazo, y destacó su participación activa en la promoción del desarrollo económico de la entidad para generar condiciones de bienestar, mostrando siempre un interés por hacer que las cosas sucedan en Sonora y en México.
El mandatario estatal subrayo que con este tipo de eventos se fortalece la colaboración entre Gobierno del Estado e iniciativa privada, proyectando a Sonora como plataforma estratégica de negocios, innovación y vinculación económica.
La Expo Industrial y de Negocios Sonora 2026 de la Canacintra se lleva a cabo el 4 y 5 de noviembre en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), con el lema "Conexiones que transforman", impulsando la manufactura, minería, automotriz, aeroespacial, energía y la integración económica binacional con Arizona, se esperan más de 3 mil visitantes y dos mil citas de negocios.
Estuvieron presentes: Drew Hoster, cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo; Miguel Ángel Torres Martínez, vicepresidente regional de Canacintra; Jorge Mendoza Yescas, cónsul general de México en Phoenix; Iván Contreras Tapia, presidente de Canacintra Hermosillo; Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora; Roberto Gradillas, secretario de Economía y Turismo en Sonora, Mirna Sotomayor Zazueta, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefa de Empresa en Hermosillo; y Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo