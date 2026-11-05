¡Sonora fortalece su atractivo para nuevas inversiones e industrias!

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Alfonso Durazo destacó los proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo económico y la conectividad comercial, durante la inauguración del Foro Empresarial Sonora es Grande

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/11/2026 10:04 AM.
En Sonora y editada el 05/11/2026 10:08 AM.