Congreso de Sonora simplifica trámites para licencias de alcoholes y acepta renuncia de magistrado

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El Pleno aprobó reformas a la Ley de Alcoholes para reducir requisitos y tiempos de respuesta, además de aceptar la renuncia de Adriel Córdova Pimentel al Supremo Tribunal de Justicia estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 10:29 AM.
En Sonora y editada el 06/11/2026 10:32 AM.