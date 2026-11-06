Congreso de Sonora simplifica trámites para licencias de alcoholes y acepta renuncia de magistrado

El Pleno del Congreso de Sonora aprobó reformas a la Ley de Alcoholes para simplificar trámites administrativos, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal, y aceptó la renuncia de Adriel Córdova Pimentel al cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Estado de Sonora. Asimismo, se presentó un posicionamiento.
La diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, que contempla la eliminación de cuatro requisitos para obtener licencias de operación de establecimientos dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas, así como la reducción de los plazos de respuesta de las autoridades para la expedición, revalidación, reposición y modificación de licencias y permisos.
Sallard Hernández explicó que la reforma también agiliza los trámites para el transporte de bebidas alcohólicas y la autorización de eventos, sin modificar las obligaciones en materia de seguridad, protección civil y vigilancia, ni los horarios de venta, las sanciones o los derechos establecidos en la legislación vigente.
Posteriormente, la diputada María Karina Olivares Rábago (PES) dio lectura al acuerdo de la Mesa Directiva, en coordinación con la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIPC), mediante el cual se aceptó la renuncia irrevocable de Adriel Córdova Pimentel al cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, por motivos personales, familiares y de salud.
Por último, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) presentó, a nombre de su grupo parlamentario, un posicionamiento relacionado con las personas jubiladas y pensionadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).