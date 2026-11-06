Designa PAN a Toño Astiazarán como coordinador estatal de su proyecto político en Sonora

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Durante un encuentro con dirigentes y militantes panistas, Astiazarán asumió la responsabilidad de encabezar los trabajos de organización del partido en la entidad, con un llamado a construir una alternativa de gobierno

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 11:28 AM.
En Sonora y editada el 06/11/2026 11:33 AM.