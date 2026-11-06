Designa PAN a Toño Astiazarán como coordinador estatal de su proyecto político en Sonora

Con un llamado a construir un cambio responsable que se traduzca en mejores gobiernos, mayor seguridad, servicios públicos eficientes y más oportunidades para las familias sonorenses, Antonio “Toño” Astiazarán asumió la Coordinación de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Sonora, nombramiento otorgado por el Partido Acción Nacional.
Ante integrantes de la Comisión Permanente Nacional del PAN, dirigentes estatales, militantes y representantes de la sociedad civil, Antonio “Toño” Astiazarán afirmó que esta responsabilidad representa una oportunidad para replantear el rumbo del estado y construir una nueva historia para las familias sonorenses.
Llegó la hora de cambiar las promesas por resultados, los pretextos por soluciones, y la ideología por la unidad de los sonorenses, expresó al señalar que Sonora enfrenta desafíos en materia de seguridad, salud, infraestructura, agua y generación de oportunidades que requieren soluciones y gobiernos capaces de ofrecer resultados.
Por eso… el cambio ya no puede esperar. ¡Sonora merece más! ¡México merece más!, manifestó.
A petición de miles de mujeres y hombres sonorenses, nombraremos a Toño Astiazarán. Es un sonorense hecho y derecho, que lleva años trabajando por su estado en las calles, bajo el sol y sudando la camiseta todos los días, expresó el dirigente nacional.
Nos vamos a pintar de azul y vamos a rescatar a Sonora, aseguró el presidente nacional de Acción Nacional.
Hoy, amigo Toño, la familia panista y los sonorenses creemos firmemente en tu liderazgo, tu capacidad y tu amor por nuestra tierra. Estamos seguros de que tú, como coordinador y defensor de la patria, la familia y la libertad de nuestro estado, eres la gran esperanza de muchas familias que amamos profundamente a Sonora, concluyó.