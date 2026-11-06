Nueva Alianza Sonora respalda a Lorenia Valles rumbo a nueva etapa de la Transformación

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La dirigencia y militancia del partido turquesa expresaron su apoyo a la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para encabezar los trabajos de organización territorial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/11/2026 10:32 AM.
En Sonora y editada el 06/11/2026 10:39 AM.