Nueva Alianza Sonora respalda a Lorenia Valles rumbo a nueva etapa de la Transformación

En un encuentro con la dirigencia y la militancia de Nueva Alianza Sonora, este partido político estatal manifestó su respaldó a Lorenia Valles Sampedro como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora.
Durante su intervención, Lorenia Valles agradeció el apoyo de la “familia turquesa” y recordó la importancia de Nueva Alianza para la victoria del proyecto liderado por el gobernador Alfonso Durazo en la elección de 2021; así como el apoyo de las y los diputados aliancistas para la aprobación de un presupuesto público con sentido social en el Congreso del Estado de Sonora.
La líder sonorense también expresó su coincidencia con los principios de Nueva Alianza, particularmente, una democracia cercana a la gente, la participación ciudadana como motor de cambio y el valor de la educación.
Tengan certeza que esos principios continuarán siendo parte de los ejes rectores del segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora, aseguró.