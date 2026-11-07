Condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestro exprés en Caborca

Una sentencia condenatoria de 50 años de prisión fue impuesta a Carlos Rumualdo y/o Carlos Romualdo “N”, alias “El Burro” o “El Ruma”, y Ángel Tadeo “N”, por el delito de secuestro exprés agravado, como resultado del proceso penal impulsado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Caborca.
Los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2025, alrededor de las 16:15 horas, cuando Édgar Nicolás “N” se encontraba a bordo de un autobús en la Central Camionera, ubicada sobre la Carretera Federal 2 y Benito Juárez, colonia El Alto.
Las investigaciones indicaron que varios sujetos ingresaron al autobús y sometieron violentamente a la víctima, sujetándola por los brazos para obligarla a descender; el afectado logró correr hacia un hotel cercano, pero fue alcanzado nuevamente y amenazado de muerte.
Posteriormente, los agresores lo rodearon y Carlos Rumualdo y/o Carlos Romualdo “N” lo amenazó con un arma de fuego tipo escuadra, exigiéndole que entregara su dinero, logrando despojarlo de 3 mil 500 pesos; la víctima aprovechó un descuido de sus captores para escapar.
Las pruebas presentadas durante el proceso permitieron acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados, por lo que la autoridad judicial dictó 50 años de prisión y una multa de un millón 679 mil 520 pesos por el delito de secuestro exprés agravado.
La FGJES reafirma su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la libertad y el patrimonio de las personas, mediante investigaciones sólidas que permitan obtener sentencias condenatorias y garantizar justicia a las víctimas.