Condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestro exprés en Caborca

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La FGJES informó que ambos sentenciados participaron en la privación de la libertad y el robo de 3 mil 500 pesos a un pasajero de autobús en enero de 2025

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 12:05 PM.
En Sonora y editada el 07/11/2026 12:09 PM.