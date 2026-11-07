Lorenia Valles destaca avances de la 4T en Hermosillo y llama a defender la Transformación

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Durante una asamblea informativa, la coordinadora estatal afirmó que los programas de bienestar y el aumento al salario mínimo han contribuido a mejorar las condiciones económicas de miles de familias sonorenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 09:21 AM.
En Sonora y editada el 07/11/2026 09:24 AM.