Lorenia Valles destaca avances de la 4T en Hermosillo y llama a defender la Transformación

“A Hermosillo le va mejor con la Cuarta Transformación. Gracias al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, la capital de nuestro estado hoy cuenta con más infraestructura educativa, hospitalaria, recreativa y para la movilidad de las y los hermosillenses”, declaró Lorenia Valles.
Desde el parque Copacabana, donde se llevó a cabo la asamblea informativa “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora señaló que Hermosillo es testigo de que en la 4T se trabaja por el bienestar de todas y todos.
Valles Sampedro sostuvo que 450 mil sonorenses salieron de la pobreza en los últimos años y la clase media creció 44%, debido a los programas de bienestar y al aumento del salario mínimo. Además, dijo, Sonora es una de las entidades federativas con más ingresos por hogar y se encuentra entre las más competitivas a nivel nacional, favoreciendo la generación de empleos formales y mejor remunerados.
La coordinadora estatal Lorenia Valles reconoció el compromiso de quienes participaron en la asamblea informativa y llamó a seguir luchando por la Transformación en Hermosillo y en Sonora.
Yo veo dos Sonoras. El Sonora de antes, que favoreció solo a unos cuantos; y el Sonora de hoy, el de la Cuarta Transformación y por el que estamos construyendo un segundo piso.
Como defensoras y defensores de la Transformación, nuestra responsabilidad es seguir trabajando en la organización del pueblo y dar continuidad al legado de Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, concluyó.
Como defensoras y defensores de la Transformación, nuestra responsabilidad es seguir trabajando en la organización del pueblo y dar continuidad al legado de Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, concluyó.