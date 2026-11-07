Sonora refuerza su seguridad con 48 patrullas nuevas y 98 policías graduados

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Con una inversión superior a los 61.9 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo encabezó la entrega de unidades para municipios, Policía Estatal y Sistema Penitenciario, además de la graduación de la generación Esparta

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/11/2026 09:36 AM.
En Sonora y editada el 07/11/2026 09:40 AM.