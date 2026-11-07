Sonora refuerza su seguridad con 48 patrullas nuevas y 98 policías graduados

Con una inversión de 61 millones 973 mil 608 pesos en 48 nuevas patrullas y la incorporación de 98 nuevos elementos a las tareas de seguridad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece la capacidad operativa de las corporaciones estatales y municipales, mediante la entrega de unidades para la vigilancia y personal preparado para servir a las familias sonorenses.
Durante la ceremonia de graduación de la generación Esparta de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, el mandatario estatal, acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Braulio Martínez Navarrete, encabezó la distribución de los 48 vehículos: 32 patrullas para municipios, 15 unidades para la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y una para el Sistema Estatal Penitenciario. Con esta entrega suman más de 900 integradas a la corporación en lo que va de la administración del gobernador Durazo.
En su mensaje a los nuevos graduados, el jefe del Ejecutivo estatal destacó que el personal es el principal activo de cualquier institución policial y subrayó que el fortalecimiento de la seguridad requiere invertir tanto en quienes realizan esta labor como en las herramientas que necesitan para desempeñarla, entre ellas patrullas, tecnología, armamento, instalaciones y sistemas de vigilancia.
Que una persona encuentre en ustedes una mano que los proteja, una autoridad en la que puedan confiar y la certeza de que sus derechos serán respetados. Siéntanse orgullosos de formar parte de una institución que está creciendo y que tiene la responsabilidad de estar a la altura de lo que Sonora necesita, subrayó.
En representación de la generación Esparta, el cadete Abraham Alberto Sáenz Báduqui destacó el esfuerzo y la disciplina que implicó concluir la formación inicial, una etapa que, señaló, puso a prueba la constancia y capacidad de superación de quienes hoy se preparan para asumir la responsabilidad de servir y proteger a la ciudadanía.
Nos presentamos aquí con expectativas y hoy nos marchamos con certeza, con herramientas reales y con el carácter templado para los desafíos que se avecinan, expresó.
En la ceremonia estuvieron Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Juan Torres Torres, comandante de la Cuarta Zona Militar; Jazmín Gómez Lizárraga, presidenta del Congreso de Sonora; Román González Fernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sonora, y Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de Justicia del Estado, entre otras autoridades civiles, militares y consulares.