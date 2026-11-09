Julia Huerta dialoga con histórico comité de la izquierda nogalense

Con el objetivo de fortalecer la organización territorial y consolidar la unidad de las bases, Julia Huerta sostuvo una asamblea informativa y de diálogo directo con las y los integrantes del Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero “2 de Octubre”, referente histórico en la construcción de la izquierda nogalense.
La reunión se llevó a cabo como parte de los trabajos internos rumbo a la definición de la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, en estricto apego a los estatutos y a los principios rectores de Morena.
Durante el encuentro, que destacó por el intercambio de ideas, reflexiones y propuestas comunitarias, Julia Huerta resaltó que el Movimiento de Regeneración Nacional en esta frontera se sostiene gracias a la lealtad y perseverancia de quienes han mantenido viva la lucha social durante décadas.
Compartimos una gran charla con el Comité ‘2 de Octubre’, que es parte fundamental de la historia y la fuerza viva de la izquierda nogalense. Fue una noche de ideas, recuerdos, convicciones y, sobre todo, de mucho amor por Nogales. Porque nuestro movimiento tiene historia, tiene raíces profundas y cuenta con gente digna que nunca ha dejado de luchar por sus ideales, expresó Julia Huerta ante la militancia reunida.
Julia Huerta reafirmó que el país y Sonora viven un momento histórico donde es tiempo de mujeres transformadoras, destacando que la participación activa de las mujeres en la vida pública es garantía de honestidad, sensibilidad social y firmeza en la conducción de los proyectos que darán continuidad al cambio verdadero en Nogales.
Por su parte, integrantes del Comité “2 de Octubre” compartieron sus experiencias en las gestas históricas de la izquierda en el municipio y refrendaron su compromiso de mantener la unidad, la movilización pacífica y el trabajo casa por casa para asegurar que los programas de bienestar y los derechos conquistados sigan avanzando en beneficio de la comunidad nogalense.
Con este encuentro, continúan las jornadas de diálogo circular y fortalecimiento interno en los distintos sectores de Nogales, consolidando una estructura consciente, organizada y lista para defender el legado y el futuro de la Cuarta Transformación.