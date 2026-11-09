Julia Huerta dialoga con histórico comité de la izquierda nogalense

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La aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación sostuvo un encuentro con integrantes del Comité “2 de Octubre”, donde intercambiaron experiencias y reflexiones sobre la organización y el futuro de Morena en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/11/2026 11:35 AM.
En Sonora y editada el 09/11/2026 11:40 AM.