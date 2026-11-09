Lorenia Valles respalda la restricción de celulares en escuelas y promueve la lectura

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La senadora destacó que la medida busca fomentar una relación saludable con la tecnología, fortalecer el aprendizaje y recuperar actividades como la lectura y la convivencia entre estudiantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/11/2026 10:54 AM.
En Sonora y editada el 09/11/2026 11:12 AM.