Lorenia Valles respalda la restricción de celulares en escuelas y promueve la lectura

En el marco de la entrada en vigor del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que, desde el pasado martes 3 de noviembre, restringió el uso de los teléfonos en las escuelas del país, Lorenia Valles se expresó a favor de esta medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para promover el uso de las tecnologías como herramientas del aprendizaje.
No se trata de una prohibición en estricto sentido, sino de una restricción acorde con el nivel educativo de las y los estudiantes. El propósito es construir una nueva ciudadanía digital que conviva saludablemente con las tecnologías, además de fortalecer aquellas actividades favorables para el aprendizaje, la imaginación y la socialización, sostuvo.
Valles Sampedro reconoció que las nuevas generaciones son nativas digitales y la importancia de acompañarlas en su desarrollo. También celebró que la entrada en vigor del acuerdo mencionado esté acompañada de actividades en los planteles y de campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad escolar, especialmente a las familias.
La jornada nacional de lectura es un ejemplo del compromiso de la Cuarta Transformación con una ciudadanía digital más saludable. Además del uso responsable de los teléfonos celulares y las redes sociales, la jornada de lectura liderada por la misma presidenta de la República fomenta el hábito de tomar un libro y echar a volar la imaginación, concluyó.