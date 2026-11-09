Sonora fortalece su conexión digital con Estados Unidos; inauguran centro de datos en Hermosillo

...

El Proyecto Tikva representa una inversión de mil 250 millones de pesos y contempla una red de fibra óptica de más de 2 mil 500 kilómetros, siete centros de datos en Sonora y la generación de 350 empleos directos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/11/2026 11:12 AM.
En Sonora y editada el 09/11/2026 11:29 AM.