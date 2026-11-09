Sonora fortalece su conexión digital con Estados Unidos; inauguran centro de datos en Hermosillo

Con el propósito de fortalecer la infraestructura tecnológica, ampliar la conectividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la inauguración del centro de datos del Proyecto Tikva, en Hermosillo, una obra estratégica que consolida una inversión de mil 250 millones de pesos para la integración digital de Sonora con Estados Unidos.
El mandatario estatal, junto al secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, recordó que en marzo de este año se colocó la primera piedra de este proyecto, que hoy concreta una nueva etapa con la puesta en operación del centro de datos en la capital sonorense. La iniciativa contempla la generación de 350 empleos directos.
Durazo Montaño destacó que, desde el inicio de su administración, estableció como prioridad facilitar la llegada de inversiones que contribuyan a la generación de empleos y al crecimiento económico, mediante un gobierno que acompañe a las empresas y participe en la solución de los retos para concretar sus proyectos.
Podrá parecer en estas imágenes una inversión sencilla o una inversión simple, porque la mayor parte de la infraestructura de esta inversión es subterránea, no se ve, pero vamos a sentir su potencial y su aportación en muchos ámbitos de la economía sonorense. Juntos muy hermanados con el sector empresarial hemos trabajado para conjugar todas las ventajas geoestratégicas que tiene nuestro estado para reposicionarlo a nivel nacional, primero entre los estados fronterizos a nivel nacional e incluso a nivel internacional, expresó.
Por su parte, Simón Masri, fundador y presidente del Consejo de C3ntro Telecom, explicó que el Proyecto Tikva forma parte del desarrollo de una red de más de 2 mil 500 kilómetros de fibra óptica que conectará Querétaro con Phoenix, Arizona, además de 30 sitios de infraestructura tecnológica en el país.
En Sonora se contempla la instalación de siete centros de datos, incluido el de Hermosillo, así como infraestructura en Nogales, Magdalena, Empalme, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa. El proyecto permitirá fortalecer la conectividad en 16 ciudades y beneficiar a alrededor de tres millones de habitantes, mediante mejores condiciones para la prestación de servicios de internet y telecomunicaciones.
Masri detalló que el centro de datos de Hermosillo cuenta con una capacidad de dos megawatts y está equipado para transmitir grandes volúmenes de información. Asimismo, informó que la construcción de la red de fibra óptica registra un avance del 95 por ciento, con más de 2 mil 200 kilómetros construidos.
Esta infraestructura contribuirá al desarrollo de sectores estratégicos como la manufactura, minería, agricultura e industria tecnológica, además de generar condiciones para la expansión de servicios digitales, inteligencia artificial, educación en línea y telemedicina.
En el evento estuvieron presentes Eli Sitt, director general de C3ntro Telecom; Meir Levy, director de Relaciones Institucionales y Regulación de C3ntro Telecom; Dulce Cortés Elías, representante del banco PROPARCO en México; y representantes del sector empresarial.