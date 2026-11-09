Vinculan a proceso a dos hombres por asesinato de agente de la AMIC en Ímuris

Dos sujetos que emboscaron y dieron muerte a un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal comisionado en el municipio de Ímuris, Sonora, fueron vinculan a proceso por homicidio calificado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó que obtuvo la vinculación a proceso de Norberto Manuel “N” y Juan Francisco “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa, en agravio de quien en vida llevara el nombre de Juan Manuel “N”, agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), adscrito a Ímuris, Sonora.
La resolución judicial deriva de las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 17 de junio de 2026, aproximadamente a las 23:00 horas, en la colonia El Greco, en las inmediaciones de la calle Villa Olímpica y el callejón Poseidón, en Ímuris.
De acuerdo con los datos de investigación, los imputados presuntamente actuaron en compañía de otras personas, cuya finalidad habría sido la comisión de actividades ilícitas.
Las indagatorias establecen que, previo a la agresión, los participantes habrían recogido a un testigo en una gasolinera de Ímuris y posteriormente se trasladaron a la colonia El Greco, donde establecieron posiciones estratégicas y asignaron funciones de vigilancia para advertir sobre la presencia de corporaciones policiales.
Además, ocultaron una camioneta en un arroyo cercano y permanecieron entre la vegetación a la espera del arribo de la víctima, en un contexto relacionado con anteriores enfrentamientos armados y detenciones realizadas por las autoridades.
La investigación ministerial señala que, alrededor de las 23:00 horas, al observar la salida de una camioneta Dodge Ram, color blanco, conducida por Juan Manuel “N”, los agresores salieron de su escondite y accionaron armas de fuego de alto poder, entre ellas rifles tipo AK-47, conocidos como “Cuerno de Chivo” y AR-15, realizando múltiples detonaciones contra el agente, quien perdió la vida en el lugar a consecuencia de las lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.
En continuación de la audiencia inicial, el Juez resolvió vincular a proceso a ambos imputados por los delitos señalados y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de la libertad durante el desarrollo del procedimiento; también estableció el plazo correspondiente para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida y la seguridad pública, mediante actuaciones ministeriales sustentadas en datos de prueba, con estricto apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos, así como al principio de presunción de inocencia.