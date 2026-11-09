Vinculan a proceso a dos hombres por asesinato de agente de la AMIC en Ímuris

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La FGJES informó que los imputados enfrentan cargos por homicidio calificado y asociación delictuosa. Ambos permanecerán en prisión preventiva durante el proceso penal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/11/2026 12:41 PM.
En Sonora y editada el 09/11/2026 12:48 PM.