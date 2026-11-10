Congreso de Sonora turna seis iniciativas a comisiones

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de Sonora turnó a comisiones iniciativas, relacionadas con la incorporación de proveedores locales a la industria minera, facilidades educativas para estudiantes embarazadas, seguimiento a reportes ciudadanos sobre servicios públicos, reconocimiento y protección de madres buscadoras, regulación de licencias de funcionarios municipales y creación de un impuesto a espectáculos comerciales para financiar actividades culturales.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) presentó una iniciativa que plantea la expedición de una nueva Ley de Competitividad, Fomento a las Cadenas de Proveeduría y Desarrollo Minero Sustentable del Estado de Sonora, con mecanismos para impulsar la incorporación de empresas y negocios locales como proveedores de la industria minera, mediante capacitación, certificación, vinculación comercial y prácticas sustentables.
En materia educativa, el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza (Morena) propuso reformar la Ley de Educación estatal para garantizar facilidades académicas a estudiantes que, por embarazo, maternidad o recuperación, requieran ausentarse temporalmente de clases, permitiéndoles justificar inasistencias, recuperar trabajos y reprogramar evaluaciones, sin afectar el cumplimiento de los requisitos académicos.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) dio lectura a una iniciativa que establece mecanismos obligatorios de seguimiento a los reportes ciudadanos, mediante folios que permitan conocer el estado de las solicitudes y las acciones realizadas por los ayuntamientos, así como criterios de atención prioritaria para servicios públicos deficientes.
En nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu planteó reformas a la legislación estatal en materia de desaparición y búsqueda de personas, a fin de reconocer a los colectivos de madres buscadoras, garantizar su participación en la elaboración del Plan Estatal de Búsqueda y establecer mecanismos de protección para salvaguardar su integridad física, emocional y psicológica.
Por su parte, la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) explicó que su iniciativa modifica la Ley de Gobierno y Administración Municipal para regular las licencias y renuncias de funcionarios municipales, diferenciando las disposiciones aplicables a integrantes de los ayuntamientos y servidores públicos administrativos, cuyas licencias se limitarían a cinco días continuos o quince discontinuos por año.
Finalmente, la diputada Alejandra López Noriega, integrante de la 64 Legislatura, presentó una iniciativa para establecer un impuesto estatal del cinco por ciento (5 %) sobre los ingresos de organizadores de espectáculos artísticos comerciales, cuyos recursos se destinarían al financiamiento de programas culturales comunitarios, talleres artísticos, espacios culturales y apoyos a creadores locales, con criterios de transparencia y rendición de cuentas.