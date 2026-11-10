Congreso de Sonora turna seis iniciativas a comisiones

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Las propuestas buscan impulsar a proveedores locales en la industria minera, apoyar a estudiantes embarazadas, dar seguimiento a reportes ciudadanos, proteger a madres buscadoras, regular licencias municipales y destinar recursos de espectáculos comerciales a la cultura

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 03:31 PM.
En Sonora y editada el 10/11/2026 04:18 PM.