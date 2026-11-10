Lorenia Valles reconoce labor de trabajadores de la Universidad de Sonora

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La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional se reunió con integrantes del STAUS y STEUS en Hermosillo, donde escuchó sus propuestas y destacó su contribución a la educación pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 11:08 AM.
En Sonora y editada el 10/11/2026 11:12 AM.