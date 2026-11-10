Lorenia Valles reconoce labor de trabajadores de la Universidad de Sonora

Lorenia Valles sostuvo una reunión con representantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) y del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS), para dialogar sobre la importancia de las universidades públicas en la formación de capital humano profesional.
Durante su intervención en la reunión realizada este lunes en la ciudad de Hermosillo, la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional también reconoció el compromiso de las y los trabajadores de la Universidad de Sonora.
A 84 de su fundación, la trayectoria de la Unison se ha construido con el esfuerzo y la vocación de las y los trabajadores de esta universidad pública, que es muy noble porque representa nuevas oportunidades para el futuro de las y los estudiantes que vienen de los 72 municipios, incluso, para el bienestar de sus familias, manifestó Valles Sampedro.
En la Cuarta Transformación hay un compromiso firme con los derechos de las y los trabajadores. Las últimas reformas a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo representan un punto de partida para garantizar salarios dignos, jornadas laborales justas, seguridad social, vivienda adecuada y democracia sindical. Los derechos de las y los trabajadores están en el centro de las decisiones, concluyó Lorenia Valles.