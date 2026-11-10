¡Más segura y moderna! Entrega Durazo primera etapa de carretera Hermosillo-Bahía de Kino

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Con una inversión de 500 millones de pesos, el Gobierno de Sonora modernizó 28.5 kilómetros de la vialidad y amplió la circulación a cuatro carriles. Los trabajos continuarán el próximo año con otros 22.5 kilómetros

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/11/2026 11:42 AM.
En Sonora y editada el 10/11/2026 11:46 AM.