¡Más segura y moderna! Entrega Durazo primera etapa de carretera Hermosillo-Bahía de Kino

Con la entrega de la primera etapa de la modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, que requirió una inversión estatal de 500 millones de pesos para la intervención de 28.5 kilómetros, Alfonso Durazo Montaño cumple su compromiso de fortalecer la conectividad, mejorar la seguridad vial e impulsar el desarrollo económico y turístico de la región.
A través de esta obra, el mandatario estatal, acompañado de Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, señaló que se da respuesta a un reclamo histórico de la ciudadanía, de modernizar y ampliar a cuatro carriles esta carretera, brindándoles acceso a infraestructura segura a las familias y a sectores productivos que diariamente transitan por esta rúa.
Esta demanda viene arrastrándose por décadas. Hace 70 años inició la gestión de un grupo de hermosillenses ante el gobierno del estado para conseguir la ampliación de esta carretera a cuatro carriles que hoy estamos cumpliendo con profunda satisfacción durante mi gobierno, indicó el gobernador Durazo.
La modernización incluyó trabajos de terracerías, demolición de pavimento, construcción de terraplenes, mejoramiento de la estructura del camino y colocación de carpeta asfáltica, además de señalamiento horizontal y vertical, y obras de drenaje pluvial.
La intervención comprende puntos estratégicos de la ruta, entre ellos el aeropuerto, el Hipódromo, la Escuela de Agronomía, el Reclusorio Hermosillo II, el CEFERESO y la calle Cero Sur, fortaleciendo la movilidad y la conexión entre distintos sectores de la capital sonorense y la zona costera.
El gobernador Durazo Montaño informó que a principios del siguiente año se continuará con la remodelación de 22.5 kilómetros de esta carretera, permitiendo llegar a un tramo más adelante del poblado Miguel Alemán, con lo que se consolida su compromiso de impulsar obras estratégicas que permitan elevar la calidad de vida de las y los sonorenses, contribuyendo a un desarrollo equilibrado en la entidad.
En representación de la ciudadanía, el presidente del Comité de Contraloría Social, David Gutiérrez Mazón, destacó que la importancia de esta obra es la contribución para evitar accidentes, permitiendo que las familias puedan salir de sus casas con la seguridad de regresar a sus hogares con bienestar.
Estuvieron presentes: Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Lizeth Vázquez Ochoa, senadora de la República por Sonora; Norberto Barraza Almazán, diputado local; Dena Camarena Gómez, rectora de la UNISON; y Eduardo Antonio Pacheco Grageda, director general de la Junta Local de Caminos.