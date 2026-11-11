Lorenia Valles reconoce primera etapa de modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino

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La dirigente destacó que la obra de 28.5 kilómetros, realizada con una inversión estatal de 500 millones de pesos, mejorará la movilidad y fortalecerá las actividades productivas de las comunidades de la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/11/2026 03:20 PM.
En Sonora y editada el 11/11/2026 03:23 PM.