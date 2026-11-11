Lorenia Valles reconoce primera etapa de modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino

La coordinadora de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, celebró la conclusión de la primera etapa de ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, al destacar que la inversión en infraestructura pública representa un acto de justicia social y un impulso al desarrollo económico regional.
Esta carretera era una demanda histórica de las y los sonorenses. Hoy contamos con una vialidad más segura y moderna, que mejora la movilidad de las personas y fortalece las actividades productivas de la región. Con esta obra, el Gobierno de Sonora responde a una necesidad social y genera nuevas oportunidades de desarrollo, expresó.
Asimismo, subrayó la importancia de dar continuidad a la obra de ampliación a cuatro carriles de esta rua y con ello beneficiar a las familias de Hermosillo, el Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino, Punta Chueca y otras comunidades de la región.
Finalmente, señaló que este proyecto refleja la visión de infraestructura de la Cuarta Transformación, en la que la obra pública debe tener como prioridad el bienestar de la población, la justicia social y el desarrollo económico de las regiones.