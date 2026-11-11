Sonora destaca a nivel nacional: segundo lugar en crecimiento manufacturero

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La industria manufacturera sonorense registró un crecimiento anual de 16.3%, el segundo más alto del país y el primero entre los estados de la frontera norte, de acuerdo con cifras del Inegi

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/11/2026 03:34 PM.
En Sonora y editada el 11/11/2026 03:53 PM.