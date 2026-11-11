Sonora destaca a nivel nacional: segundo lugar en crecimiento manufacturero

Como resultado de la estrategia económica implementada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora se posicionó en el segundo lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial manufacturera, con un incremento anual de 16.3 por ciento y en primer lugar entre los estados de la frontera norte, según cifras del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El mandatario estatal destacó que estas cifras reflejan el dinamismo económico de Sonora y los avances del Plan Sonora en la entidad, fortaleciendo su capacidad productiva, a través de una estrategia que impulsa la competitividad, la atracción de inversiones y el crecimiento de los sectores clave para generar mayores oportunidades de empleo y bienestar para las familias sonorenses.
Sonora continúa demostrando su capacidad para crecer y competir a nivel nacional e internacional; el segundo lugar en crecimiento de la industria manufacturera y el liderazgo entre los estados fronterizos son resultado del talento de las y los sonorenses, así como de las condiciones que estamos generando para fortalecer nuestra economía y atraer nuevas oportunidades de inversión, expresó Durazo Montaño
El Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, continuará impulsando las condiciones para fortalecer la industria, diversificar la actividad productiva y consolidar la competitividad del estado, aprovechando su ubicación estratégica, infraestructura y talento humano para traducir el crecimiento económico en mejores oportunidades para las familias sonorenses.