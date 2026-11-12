Capturan en Los Ángeles a exfuncionario de CECOP acusado de desviar 65 mdp

...

Juan Alán “N” fue detenido en California tras una investigación de la AMIC y colaboración con autoridades estadounidenses. También enfrenta una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 11:41 AM.
En Sonora y editada el 12/11/2026 11:49 AM.