Capturan en Los Ángeles a exfuncionario de CECOP acusado de desviar 65 mdp

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró, mediante trabajos de inteligencia de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y colaboración con autoridades de Estados Unidos, la captura de Juan Alán “N”, de 30 años, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), requerido por la justicia sonorense por peculado y enriquecimiento ilícito.
Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de Justicia del Estado, informó que la captura se concretó el pasado 10 de noviembre en Los Ángeles, California, y destacó que el imputado contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes, además de una ficha roja de búsqueda internacional.
El fiscal general precisó que el exservidor público es investigado por peculado de aproximadamente 65 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por 120 millones de pesos, delitos cometidos en perjuicio del patrimonio del Gobierno de Sonora.
De acuerdo con la investigación ministerial, Juan Alán “N” se desempeñaba como auxiliar administrativo de CECOP y, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, presuntamente realizó 234 transferencias electrónicas por un monto de 65 millones 626 mil 697 pesos, operaciones que sustentan la causa penal por peculado.
Además, enfrenta una segunda orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, investigación en la que también figura su esposa, Andrea Fernanda “N”, quien ya fue detenida, vinculada a proceso y permanece recluida en Sonora.
Salas Chávez explicó que las labores de inteligencia, gabinete y campo desarrolladas por la AMIC permitieron establecer que el prófugo podría encontrarse oculto con familiares en la región de Los Ángeles, información que fue compartida con personal de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
Mediante esta coordinación, las autoridades estadounidenses lograron localizarlo y detenerlo cuando se trasladaba a su lugar de trabajo, relacionado con la remodelación de departamentos para personal retirado.
El fiscal general señaló que Juan Alán “N” se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y sujeto a los procedimientos legales de ese país, mientras la FGJES realiza las gestiones necesarias para lograr su entrega a México y presentarlo ante el juez que lo requiere en Sonora.
Subrayó que el procedimiento dependerá de las determinaciones de las autoridades estadounidenses, por lo que su traslado a territorio mexicano todavía no tiene una fecha definida.
La FGJES mantiene una actuación firme en las investigaciones por delitos que afectan el patrimonio público, con el propósito de que los servidores públicos que presuntamente hayan aprovechado sus funciones para obtener beneficios indebidos comparezcan ante la justicia, aun cuando pretendan evadirla fuera del territorio nacional.